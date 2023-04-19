Intel прекратит производство чипов для майнинга

Американская Intel приняла решение прекратить производство серии чипов для майнинга под названием Blockscale. Об этом проинформировал новостной портал Tom's Hardsware со ссылкой на официального представителя компании.

Как уточняется, для Intel в настоящее время «приоритетны инвестиции в IDM 2.0». Компания прекращает срок службы ASIC Intel Blockscale 1000 Series.

Кроме того, отмечается, что Intel поддержит клиентов Blockscale. Согласно текущей стратегии компании, она передает производство части своих чипов внешним подрядчикам.

Издание отмечает, что в 2022 году Intel сообщила, что запускает новую серию чипов для майнинга под названием Blockscale.

На первом этапе ожидалось, что прибыль вырастет до 2,8 миллиарда долларов за период с 2021 по 2025 год. По словам представителя компании, Intel будет и дальше мониторить рынок криптовалют, однако пока что о каком-либо продолжении серии заявлено не было.