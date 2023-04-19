$81.60-0.0389.57-0.09
11 минут назад

Учёные получили в 64 млн раза более чёткое изображение мозга, чем раньше

Ferra.ru

Учёные из ряда университетов, включая Дьюкский, сделали гигантский прорыв в разрешении магнитно-резонансной томографии (МРТ), получив самые чёткие изображения мозга мыши в истории.

Учёные получили в 64 млн раза более четкое изображение мозга мыши
Фото: MedicalXpressMedicalXpress

Научный подвиг, длившийся десятилетиями, позволил получить изображения с размером вокселя (трехмерного пикселя) всего 5 микрон, что в 64 млн раз меньше, чем у традиционного МРТ.

Данный успех стал возможным благодаря мощному магниту (9,4 Тл), специальному набору градиентных катушек и производительному компьютеру, эквивалентному почти 800 ноутбукам, работающим одновременно.

Свежая МРТ-технология открывает новые возможности для изучения связности мозга и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Совмещая МРТ с другой техникой, называемой микроскопией светового листа, исследователи могут получить ещё более точные изображения клеток и сетей во всём мозге.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий