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Глава НАСА назвал сотрудничество США и РФ в космосе возможной моделью будущих отношений

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе может стать моделью для развития двусторонних отношений в будущем. С такой оценкой выступил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Глава NASA оценил сотрудничество США и России в космосе
© globallookpress.com

По его словам, США и их международные партнеры поддерживают с РФ "профессиональные, компетентные отношения" в космической сфере. Он подчеркнул, что это, в частности, находит отражение в совместной работе астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), в реализации программы перекрестных полетов между Роскосмосом и НАСА.

Нельсон напомнил о советско-американском экспериментальном полете "Союз - Аполлон".

"Это задало тон мирной космической программе между враждебными в политическом и геополитическом смысле странами", - отметил глава американского космического ведомства. Он также напомнил о сотрудничестве советских, а позднее - российских и американских специалистов на орбитальной станции "Мир". "А затем мы вместе разработали и построили МКС", - отметил Нельсон.

"Если мы сможем продолжать мирное сотрудничество в космосе, возможно, это станет моделью на будущее", - заключил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что считает позитивным тот факт, что у РФ и США продолжается сотрудничество в пилотируемой космонавтике.

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