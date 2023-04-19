Глава NASA оценил сотрудничество США и России в космосе

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в космосе может стать моделью для развития двусторонних отношений в будущем. С такой оценкой выступил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По его словам, США и их международные партнеры поддерживают с РФ "профессиональные, компетентные отношения" в космической сфере. Он подчеркнул, что это, в частности, находит отражение в совместной работе астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС), в реализации программы перекрестных полетов между Роскосмосом и НАСА.

Нельсон напомнил о советско-американском экспериментальном полете "Союз - Аполлон".

"Это задало тон мирной космической программе между враждебными в политическом и геополитическом смысле странами", - отметил глава американского космического ведомства. Он также напомнил о сотрудничестве советских, а позднее - российских и американских специалистов на орбитальной станции "Мир". "А затем мы вместе разработали и построили МКС", - отметил Нельсон.

"Если мы сможем продолжать мирное сотрудничество в космосе, возможно, это станет моделью на будущее", - заключил он.