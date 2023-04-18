В Россию официально привезли элитный складной смартфон из Китая

Сегодня компания Tecno официально представила в России и назвала региональную цену флагманского смартфона PHANTOM V Fold, который впервые показали всего полтора месяца назад в Барселоне на выставке MWC 2023. Тогда для компании это стало настоящим событием, так сказать, серьезным шагом в мир элитных устройств.

© Tecno

Как ясно из названия, PHANTOM V Fold - это «раскладушка-книжка» с гибким внутренним дисплеем, как Samsung Galaxy Z Fold или Vivo X Fold+. Оформлен телефон интересно. На стыке двух половинок красуется алюминиевый шарнир, который по словам производителя уникален: не оставляет зазора в сложенном состоянии и выдерживает до 200 000 складываний (это можно целый год без остановки раз в две минуты открывать-закрывать смартфон).

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Следующий яркий момент - оформление задней крышки. Ее могут сделать или из белого переработанного пластика (дань уважения экологии) с крайне оригинальным текстурным рисунком, или из кожзама белого цвета с золотистой окантовкой. Тут же, прямо по центру, красуется огромный блок камер, дизайн которой сама Tecno описывает как «планету со спутниками».

Rambler

Экраны

Что касается экранов, тот тут Tecno выгодно отличается от соперников. В сложенном состоянии встречает матрица диагональю 6,42 дюйма, построенная по AMOLED технологии и разрешением 2550х1080 точек. Приятный факт тут в том, что соотношение сторон у PHANTOM V Fold близко к привычным нам 21:9, что естественным образом положительно сказывается не только на удобстве работы, но и на визуальном восприятии: смартфон не кажется урезанным по ширине. Тут же отметим, что дисплей слегка скруглен по одной правой стороне и прикрыт крепким стеклом от Corning.

Rambler

Основной, внутренний, экран тоже соответствует современным стандартам. Это тоже AMOLED, но уже почти квадратный, на 7,85 дюйма и разрешением 2000х2296. Частота у него, как и у основного, достигает 120 Гц, а прикрывает его немецкое матовое стекло-«пленка» Shott UTG. Сама Tecno отдельно отмечает, что ей практически удалось избавиться от «складки» по центру. От себя скажем, это действительно так: «морщинка» все еще есть, но в глаза не особо бросается.

Rambler

Rambler

Rambler

По габаритам аппарат вышел сравнительно крупный. Сравнительно - потому что в разложенном состоянии он все еще остается тонким и без проблем обхватывается мужской ладонью средних размеров, а вот в сложенном его толщина достигает 14,5 мм. Это меньше, чем у того же Samsung, но все еще некомфортно для ношения в кармане джинс. Впрочем, это дело привычки. По весу, кстати, все тоже прилично: 299 грамм. Для сравнения, в среднем телефоны сейчас укладываются в 200 грамм. Тут же отметим, что защиты от воды у аппарата нет.

Rambler

Габариты и камеры

Специально для PHANTOM V Fold в Tecno разработали оболочку HiOS Fold 13 на базе Android 13, в которую включили массу приятных функций для облегчения работы с большим экраном. Среди них выделим возможность разделить дисплей на две части и запустить на каждой свое приложение (выглядит будто вы держите в руках сразу два смартфона), глобальную перелинковку файлов (можно на одной половине открыть галерею, на другой - почту, и таскать между ними фотографии), а также забавный вариант использования внешнего дисплея с основными модулями камерами. В раскрытом состоянии можно фотографировать себя на основной модуль и при этом сразу видеть результат на дисплее. Хотя, ради селфи можно так и не извращаться: фронтальных камер две, для каждого экрана. Причем внешняя получше: 32 против 16 Мп.

Rambler

Раз затронули камеры, расскажем здесь же и про основные модули. Всего их три: основной на 50 Мп, такой же портретник с 2х-линзой и «шарик» на 13 Мп. Всем полагается фазовый автофокус и двойная вспышка.

Технологии

Обслуживает все это великолепие топовый процессор Mediatek: Dimensity-9000+ на восемь ядер с хитрой конфигурацией 4+3+1. Графической ядро - ARM Mali-G710 MC10. Объем оперативной памяти равен 12 ГБ, основной - 512 ГБ (других версий для РФ не предусмотрено). Симок помещается две штуки, основной интерфейс - USB Type-C, на кнопке включения есть датчик отпечатка пальцев. С протоколами связи полный порядок: WiFi 6, Bluetooth 5.3 и 5G. Батарей, как и принято, в этом форм-факторе, установлено две, общим объемом 5000 мАч.

Rambler

Наконец скажем о цене. За модель с 512 ГБ постоянной памяти просят 109 990 рублей. Это при 12+1 месяцах гарантии, а также приятной комплектации с зарядкой на 45 Вт и чехлом-подставкой из арамидного волокна.

Технические характеристики Tecno PHANTOM V Fold

Внешний дисплей: AMOLED, 6,42 дюйма, 2550х1080, 120

Основной дисплей: AMOLED, 7,85 дюйма, 2000х, 120 Гц

Операционная система: Android 13

Процессор: MediaTek Dimensity-9000+: ARM Cortex-X2, 3,2 ГГц, 3× ARM Cortex-A710, 2,85 ГГц, 4× ARM Cortex-A510, 1,8 ГГц)

Видеоядро: Mali-G710 MC10

Объем оперативной памяти: 12 ГБ

Накопитель: 512 ГБ

Разъем: USB Type-C

SIM-карты: 2х nanoSIM

Карты памяти: нет

Габариты: 159х140х6,9 мм (разложенный), 159х72х14,5 мм (сложенный)

Вес: 299 г