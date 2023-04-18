Профессиональные космонавты негативно отреагировали на инициативу по вручению актрисе Юлии Пересильд Звезды Героя России за двухнедельный полет на МКС. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что накануне с идеей о награждении коллеги высшей наградой страны выступили представители Гильдии актеров кино России.

Летчик-космонавт, Герой России Елена Серова заявила, что награждение актрисы, при всем к ней уважении, обесценит подвиг настоящих покорителей космоса.

По ее словам, страна никогда не награждала туристов, посещавших МКС в рамках той или иной программы.

Серова добавила, что за этот полет следует наградить пилота Антона Шкаплерова, который в одиночку управлял космическим кораблем, рассчитанным на двух специалистов, а также Петра Дубова, вынужденного остаться на станции на шесть месяцев дольше, чем изначально планировалось.

Летчик-космонавт Федор Юрчихин, в свою очередь, рассказал, что в марте побывал на церемонии награждения военкоров. Он отметил, что многие из них получили награды посмертно. Вместе с тем, за свою деятельность они были награждены не «Звездами Героев, а орденами Мужества».