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28 минут назад

Космонавты раскритиковали инициативу по вручению Пересильд Звезды Героя России

Илья Родин

Профессиональные космонавты негативно отреагировали на инициативу по вручению актрисе Юлии Пересильд Звезды Героя России за двухнедельный полет на МКС. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что накануне с идеей о награждении коллеги высшей наградой страны выступили представители Гильдии актеров кино России.

Летчик-космонавт, Герой России Елена Серова заявила, что награждение актрисы, при всем к ней уважении, обесценит подвиг настоящих покорителей космоса.

По ее словам, страна никогда не награждала туристов, посещавших МКС в рамках той или иной программы.

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Серова добавила, что за этот полет следует наградить пилота Антона Шкаплерова, который в одиночку управлял космическим кораблем, рассчитанным на двух специалистов, а также Петра Дубова, вынужденного остаться на станции на шесть месяцев дольше, чем изначально планировалось.

Летчик-космонавт Федор Юрчихин, в свою очередь, рассказал, что в марте побывал на церемонии награждения военкоров. Он отметил, что многие из них получили награды посмертно. Вместе с тем, за свою деятельность они были награждены не «Звездами Героев, а орденами Мужества».

Космонавт резюмировал, что в случае вручения награды Пересильд, необходимо будет дать звания народных артистов всем космонавтам, сопровождавшим ее в полете.

Наука и техника,Видео,Антон Шкаплеров,Федор Юрчихин,Елена Серова,
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