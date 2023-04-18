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"Поражает глаза": медики назвали новый симптом при заражении "Арктуром"

Медики назвали новый симптом "Арктура" (Arcturus) - варианта штамма омикрон XBB.1.16, который вызвал резкий рост заболеваемости в Индии. Это сильный конъюнктивит.

Медики назвали новый симптом при заражении "Арктуром"
© Российская Газета

Заболевание проявляется покраснением и раздражением глаз, сильным зудом, при этом наблюдаются выделения, но не гнойные. Этот симптом встречается у детей, предыдущие подвиды "Омикрона" его не вызывали.

На фоне вспышки XBB.1.16 в Индии в некоторых штатах страны снова ввели обязательное ношение масок в общественных местах, - сообщает Fortune. Этот же вариант коронавируса распространяется в США, Сингапуре, Австралии и еще нескольких странах.

Сегодня в Роспотребнадзоре подтвердили, что случаи заболевания "Арктуром" обнаружены и в России.

Поскольку заболевание в большинстве случаев протекает легко, введения противоэпидемических ограничений не требуется, заявили в ведомстве.

- "Арктур" (XBB.1.16) совсем недавно обнаружен в Индии и уже попал в особый список ВОЗ, как потенциально возможный лидер-возбудитель КОВИДа, - комментирует известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. - Его "кузен" - "Кракен"- ХВВ.1.5 - нынче в США вызывает 78 процентов заражений. На новый "Арктурус" - сегодня приходится семь процентов, и он уже занимает второе место. Чуть более заразный, но не более опасный. Как и "Кракен" - протекает просто как ОРЗ (не говорим о группах серьезного риска - там любой вирус, любая инфекция может быть опасна).

Эволюция коронавирусов идет в сторону большей заразности и меньшей тяжести заболевания, вирус мутирует и будет мутировать, поэтому раз в три-четыре месяца нам будут сообщать о появлении нового штамма, - считает Мясников.

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