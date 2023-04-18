Медики назвали новый симптом при заражении "Арктуром"

- "Арктур" (XBB.1.16) совсем недавно обнаружен в Индии и уже попал в особый список ВОЗ, как потенциально возможный лидер-возбудитель КОВИДа, - комментирует известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. - Его "кузен" - "Кракен"- ХВВ.1.5 - нынче в США вызывает 78 процентов заражений. На новый "Арктурус" - сегодня приходится семь процентов, и он уже занимает второе место. Чуть более заразный, но не более опасный. Как и "Кракен" - протекает просто как ОРЗ (не говорим о группах серьезного риска - там любой вирус, любая инфекция может быть опасна).