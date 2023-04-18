Российская компания запустила аналог Microsoft Teams

Разработчик программ "МойОфис" презентовал российский аналог Microsoft Teams, сообщает РИА Новости.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Генеральный директор компании Павел Калякин рассказал о запуске единого цифрового рабочего пространства Squadus. Его уже включили в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Squadus представляет собой платформу с корпоративным мессенджером, сервисом работы с документами и видео-конференц-связью. Он доступен в веб-версии, мобильном и десктопном приложении, поддерживает ОС "Альт", Astra Linux, "РЕД ОС", а также macOS, Windows, iOS и Android.

Продукт предназначен только для корпоративного использования. Его успели протестировать такие компании, как "Лаборатория Касперского" и фармацевтическая компания "Р-фарм". Создатели считают, что Squadus будет интересен не только внутри России, но и в странах Латинской Америки и африканского континента.

Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России в марте 2022 года. В июне у пользователей из России начались проблемы со скачиванием Windows 10 и 11.

Корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.