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1 час назад

Российская компания запустила аналог Microsoft Teams

Москва24

Разработчик программ "МойОфис" презентовал российский аналог Microsoft Teams, сообщает РИА Новости.

Российская компания запустила аналог Microsoft Teams
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясинапортал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Генеральный директор компании Павел Калякин рассказал о запуске единого цифрового рабочего пространства Squadus. Его уже включили в реестр отечественного программного обеспечения (ПО).

Squadus представляет собой платформу с корпоративным мессенджером, сервисом работы с документами и видео-конференц-связью. Он доступен в веб-версии, мобильном и десктопном приложении, поддерживает ОС "Альт", Astra Linux, "РЕД ОС", а также macOS, Windows, iOS и Android.

Продукт предназначен только для корпоративного использования. Его успели протестировать такие компании, как "Лаборатория Касперского" и фармацевтическая компания "Р-фарм". Создатели считают, что Squadus будет интересен не только внутри России, но и в странах Латинской Америки и африканского континента.

Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России в марте 2022 года. В июне у пользователей из России начались проблемы со скачиванием Windows 10 и 11.

Корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и 400 российских сотрудников организации. Однако Microsoft также подчеркнула, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

В декабре сообщалось, что корпорация Microsoft вновь открыла доступ к установке Windows пользователям из России. Установить операционную систему можно с помощью специального помощника по установке, который также предлагается к скачиванию на сайте Microsoft.

Наука и техника,Р-Фарм,Лаборатория Касперского,Microsoft,
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