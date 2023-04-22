Самые странные теории заговора: от "Холодного сердца" до полой Земли

Теории заговора — далеко не новое явление, которое вряд ли исчерпает себя в обозримом будущем. Конспирологи готовы доказывать, что лунная высадка была инсценирована, убийство Кеннеди произошло по заказу ЦРУ, а планетой правят космические рептилоиды. Но это еще не самые странные примеры. Журнал Popular Mechanics рассказал о самых необычных теориях заговора.

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Морские русалки

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Мифы о русалках и сиренах существуют уже тысячи лет — практически с самого момента, как человечество впервые вышло в море. Причем теория заговора, согласно которой существование русалок содержится в строжайшем секрете, до сих пор живет. В 2012 году канал Discovery выпустил мокьюментари под названием Mermaids: The Body Found, которая вызвала огромную реакцию в социальных сетях. Публика не сразу поняла, что «документальный фильм» был постановкой. Национальному управлению океанических и атмосферных исследований пришлось объяснить, что ученые, на самом деле, были актерами, и никаких подтверждений существования «морских гуманоидов» нет.

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COVID-19 — проект мирового правительства

COVID-19 стал причиной бесчисленного множества теорий заговора: от заявлений о том, что 5G-вышки мобильной связи распространяют инфекцию, до прямых обвинений Билла Гейтса и фармацевтических компаний в пандемии. Некоторые в принципе считают, что COVID-19 не существует — якобы это просто слух, распространяемый медиа в попытке контролировать народные массы.

ЦЕРН виновен в конце света

Нет, вы прочитали все правильно — «виновен» в прошедшем времени. Согласно этой теории заговора, конец света наступил в 2012 году, когда ЦЕРН обнаружил бозон Хиггса (т.н. «божественной частицы») и случайно открыл черную дыру, которая затянула в себя планету. Просто человечество еще этого не заметило. Еще одна теория гласит, что ЦЕРН собирается использовать Большой адронный коллайдер для того, чтобы открыть врата в библейский ад или получить доступ к другим временным линиям.

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«Холодное сердце» и криогенная заморозка Уолта Диснея

Есть мнение, что, на самом деле, Walt Disney Company создала мультфильм «Холодное сердце» вовсе не для маленьких девочек. Нет, нет — истинной целью компании была манипуляция поисковым алгоритмом Google. Топ-менеджмент хотел сделать так, чтобы запрос в духе disney frozen выдавал информацию о мультике, а не о криогенной заморозке самого Уолта Диснея. По слухам, сотрудникам корпорации порой приходилось замазывать сигареты в руках Диснея на фотографиях ради хорошего имиджа. Теория звучит совершенно абсурдно, но, в то же время, вряд ли бы кто-то удивился, если она правдива.

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Международный аэропорт Денвер — перевалочный пункт иллюминатов

Никто не знает, но, на самом деле, аэропорт американского города Денвер — давний штаб рептилоидов, которые контролируют правительства большей части мира. Или же база иллюминатов, построенная поверх портала прямо в ад: его охраняет статуя синего коня, которую местные жители прозвали «Блюцифером». Правда, администрация аэропорта смогла обернуть заговорщические теории себе на пользу и даже подшутить над ними. Например, горгулья в терминале Jeppesen приветствует пассажиров «добро пожаловать в штаб квартиру иллюминатов».

Международный аэропорт Денвер

Земля на самом деле полая внутри