Изучена реакция мозга на чтение

Ученые из Научного центра здоровья Техасского университета изучили реакцию мозга на чтение. Оказалось, что во время погружения в книгу активны сразу две разных сети, которые работают вместе, чтобы интегрировать значения отдельных слов в более сложные смысловые структуры. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

В процессе исследования специалисты записали процессы, происходящие в мозгу пациентов с электродами, установленными хирургическим путем для локализации эпилепсии. Нейронная активность этих пациентов измерялась при чтении трех форм предложений: обычных предложений; предложений стихотворения Льюиса Кэрролла «Бармаглот», в которых присутствуют правильные грамматика и синтаксис, но содержатся бессмысленные слова; и списков отдельных бессмысленных слов.

Из этих записей они выделили две сети мозга, играющие ключевую роль в процессе чтения. Одна сеть включает область лобной доли мозга, которая посылает сигналы в височную долю, демонстрирующую постепенную активацию, когда человек создает сложный смысл по длине предложения. Вторая сеть задействует другую область височной доли мозга, посылающая сигналы в лобную долю, позволяя понять контекст предложения, чтобы облегчить обработку каждого нового прочитанного слова.