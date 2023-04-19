$81.60-0.0389.57-0.09

Изучена реакция мозга на чтение

1

Ученые из Научного центра здоровья Техасского университета изучили реакцию мозга на чтение. Оказалось, что во время погружения в книгу активны сразу две разных сети, которые работают вместе, чтобы интегрировать значения отдельных слов в более сложные смысловые структуры. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

Изучена реакция мозга на чтение
© РИА Новости

В процессе исследования специалисты записали процессы, происходящие в мозгу пациентов с электродами, установленными хирургическим путем для локализации эпилепсии. Нейронная активность этих пациентов измерялась при чтении трех форм предложений: обычных предложений; предложений стихотворения Льюиса Кэрролла «Бармаглот», в которых присутствуют правильные грамматика и синтаксис, но содержатся бессмысленные слова; и списков отдельных бессмысленных слов.

Из этих записей они выделили две сети мозга, играющие ключевую роль в процессе чтения. Одна сеть включает область лобной доли мозга, которая посылает сигналы в височную долю, демонстрирующую постепенную активацию, когда человек создает сложный смысл по длине предложения. Вторая сеть задействует другую область височной доли мозга, посылающая сигналы в лобную долю, позволяя понять контекст предложения, чтобы облегчить обработку каждого нового прочитанного слова.

Авторы считают, что их открытие помогает исследователям лучше понять, как функционирует мозг при дислексии. В результате это может лечь в основу новых методов терапии при расстройстве чтения.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий