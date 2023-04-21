Не только ракеты: чем еще знаменит Илон Маск

Илон Маск не только один из богатейших людей на планете: он еще и весьма разносторонний бизнесмен, который попробовал себя во множестве сфер — от электронной коммерции до космонавтики и транспортной логистики. Рассказываем, чем знаменит предприниматель, кроме нашумевшей покупки Twitter.

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Blastar (1984)

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Еще будучи 12-летним подростком Илон Маск попробовал себя в разработке видеоигр. Его первой работой была Blastar: простенькая аркада, похожая на Space Invaders и Asteroids, где игроку нужно было охотиться на инопланетные корабли. Маск даже смог продать исходный код игры журналу PC and Office Technology за $500. Сейчас в Blastar можно поиграть прямо в браузере.

Zip2 (1995)

Маск, его брат Кимбл и друг Грег Коури совместно создали Zip2 — фирму по разработке программного обеспечения, которая сфокусировалась на создании интерактивных городских карт. Справочник Zip2 включал в себя карты, направления и телефонную книгу: основным клиентом компании были газеты — например, The New York Times и Chicago Tribune.

X.com и PayPal (1999-2000)

Чуть позже Илон Маск стал со-основателем X.com — платформы для онлайн-банкинга, которая предлагала примерно те же услуги, что и физические банки. Проект стал одним из первых онлайн-банков, получивших федеральную страховку: за несколько месяцев работы он привлек более 200 000 клиентов. Год спустя X.com объединилась с фирмой Confinity, чтобы избежать конкуренции, и новая компания получила название PayPal. eBay приобрела платформу за $1,5 млрд — Маск, как крупнейший акционер, получил с этой сделки $175,8 млн.

SpaceX (2002)

История SpaceX, пожалуй, самая интересная в портфолио Маска. В 2001 году предприниматель обсуждал с некоммерческой организацией «Марсианское общество» финансирование проекта теплицы для вывода растений на Марсе. В октябре того же года он отправился в Москву, чтобы выкупить переоборудованные баллистические ракеты для доставки, но получил невыгодные предложения. После этого Маск решил просто создать собственную компанию, которая бы занималась производством доступных ракет — так и появилась SpaceX. Провальные испытания первых прототипов ракеты Falcon чуть не обанкротили предпринимателя, но успешный запуск Falcon 1 в 2008 году привлек огромные контракты от NASA. Кроме того, аппарат Dragon стал первым коммерческим космическим кораблем, пристыковавшимся к МКС.

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Starlink (2015)

SpaceX же начала разработку Starlink — сети орбитальных спутников, которые призваны обеспечить подключение к Интернету в труднодоступных регионах планеты. Starlink запустила первые тестовые спутники в 2018 году, но уже в 2019-м на орбиту вышли рабочие аппараты. Итоговая стоимость проекта составила примерно $10 млрд.

Tesla (2004)

Маск стал инвестором автопроизводителя Tesla в феврале 2004: вклад размером $6,5 млн сделал его крупнейшим акционером и председателем совета директоров компании. Он принимал участие в разработке знаменитого электрокара Roadster, но не занимался ежедневной работой фирмы. По крайней мере, до 2007 года, когда в результате судебных тяжб и финансового кризиса Маск взял на себя управление Tesla в качестве CEO компании.

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Neuralink (2016)

Илон Маск является со-основателем Neuralink: нейротехнологического стартапа, который изучает возможности интеграции человеческого мозга и искусственного интеллекта при помощи специальных имплантируемых устройств. По заявлениям самого Маска, продукты Neuralink способны помочь в излечении паралича, глухоты, слепоты и многих других проблем, однако специалисты настроены скептически. Помимо этого, ходят слухи, что компания ставит негуманные опыты над животными — правительство США даже запустило расследование.

The Boring Company (2017)