«ВКонтакте» представила свою первую NFT-коллекцию
«ВКонтакте» представила свою первую NFT-коллекцию, которая состоит из 8 тыс. уникальных токенов, созданных в коллаборации с цифровыми художниками Русланом Вяльцевым, Евгением Зубковым и Михаилом Либерти. Главный герой коллекции — пёс-маскот «ВКонтакте» Спотти.
Дроп коллекции пройдёт в несколько этапов:
- предпродажа для обладателей раннего доступа,
- основная продажа в живой очереди,
- аукцион в чат-боте, на который будут выставлены три самых редких токена от художников.
NFT из коллекции можно будет купить с 25 по 27 апреля. Средства от продажи передадут благотворительному фонду «Внимание» на восстановление памятника архитектуры — доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.
Каждый CryptoSpotty из дропа получил уникальный внешний вид, набор одежды и аксессуаров. В коллекции спрятаны пасхалки-токены, отсылающие к образам популярных в разное время персонажей.
Покупатели CryptoSpotty получат ранний доступ к следующим NFT-коллекциям от «ВКонтакте». Пользователи смогут купить один NFT за 379 рублей или набор из трёх CryptoSpotty за 849 рублей. Токены выпадут случайно, а открытие всех NFT пройдёт после окончания продаж.
На отдельном аукционе NFT от авторов можно будет купить в чат-боте «ВКонтакте» начиная с 27 апреля. Вместе с коллекционными токенами покупатели получат персональные онлайн-встречи с художниками.
Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:
«Мы планируем охватить широкую аудиторию соцсети, для этого упрощаем покупку токенов до максимума. Дроп CryptoSpotty станет первым опытом продажи NFT за рубли «ВКонтакте». Пока мы добавили базовые механики для работы с NFT: вы можете поставить своего Спотти на аватарку или витрину в профиле, поделиться покупкой в истории. А в дальнейшем мы расширим дополнительную ценность, которую можно будет зашивать в коллекции: NFT сможет открывать доступ к сообществам или эксклюзивному контенту, уникальным функциям соцсети или игровым предметам».
Коллекция CryptoSpotty создана на блокчейне Polygon. Получить NFT от «ВКонтакте» можно на один из совместимых кошельков, например MetaMask или TrustWallet. CryptoSpotty можно будет продать на вторичном рынке на любом маркетплейсе, который поддерживает торговлю на Polygon.