«ВКонтакте» представила свою первую NFT-коллекцию, которая состоит из 8 тыс. уникальных токенов, созданных в коллаборации с цифровыми художниками Русланом Вяльцевым, Евгением Зубковым и Михаилом Либерти. Главный герой коллекции — пёс-маскот «ВКонтакте» Спотти.

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Дроп коллекции пройдёт в несколько этапов:

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предпродажа для обладателей раннего доступа,

основная продажа в живой очереди,

аукцион в чат-боте, на который будут выставлены три самых редких токена от художников.

NFT из коллекции можно будет купить с 25 по 27 апреля. Средства от продажи передадут благотворительному фонду «Внимание» на восстановление памятника архитектуры — доходного дома Бака в Санкт-Петербурге.

Каждый CryptoSpotty из дропа получил уникальный внешний вид, набор одежды и аксессуаров. В коллекции спрятаны пасхалки-токены, отсылающие к образам популярных в разное время персонажей.

Покупатели CryptoSpotty получат ранний доступ к следующим NFT-коллекциям от «ВКонтакте». Пользователи смогут купить один NFT за 379 рублей или набор из трёх CryptoSpotty за 849 рублей. Токены выпадут случайно, а открытие всех NFT пройдёт после окончания продаж.

На отдельном аукционе NFT от авторов можно будет купить в чат-боте «ВКонтакте» начиная с 27 апреля. Вместе с коллекционными токенами покупатели получат персональные онлайн-встречи с художниками.

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«Мы планируем охватить широкую аудиторию соцсети, для этого упрощаем покупку токенов до максимума. Дроп CryptoSpotty станет первым опытом продажи NFT за рубли «ВКонтакте». Пока мы добавили базовые механики для работы с NFT: вы можете поставить своего Спотти на аватарку или витрину в профиле, поделиться покупкой в истории. А в дальнейшем мы расширим дополнительную ценность, которую можно будет зашивать в коллекции: NFT сможет открывать доступ к сообществам или эксклюзивному контенту, уникальным функциям соцсети или игровым предметам».