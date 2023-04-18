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Dell планирует сократить закупку компонентов в Китае для уменьшения зависимости

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Американский производитель компьютеров Dell намерен сокращать закупки в Китае компонентов с целью снизить степень зависимости от этой страны. Об этом сообщил основатель и исполнительный директор компании Майкл Делл в опубликованном во вторник интервью британской газете Financial Times.

Dell планирует сократить закупку компонентов в Китае
© Unsplash

"Мы хотим обеспечить надежные поставки наших товаров, а для этого крайне важны более стабильные цепочки поставок", - отметил Делл. По его словам, "компания намерена сосредоточиться" на снижении зависимости от китайских поставщиков. "Этого просят клиенты", - пояснил он.

Миллиардер отметил, что решение искать поставщиков в других странах было принято еще во время пандемии коронавируса ввиду обострения трений между КНР и США.

Dell пока в значительной степени зависит от китайских компонентов, особенно печатных плат и корпусов. Американская компания вместе с Lenovo и HP входит в тройку крупнейших продавцов компьютеров в КНР.

Как передавала Financial Times в понедельник, западные компании рекомендуют китайским партнерам для продолжения сотрудничества переносить производство за рубеж из-за геополитической ситуации. Газета ссылается на данные отделения Торговой палаты США в КНР: 24% опрошенных представителей компаний рассматривали возможность переноса заводов в другие страны. Годом ранее этот показатель составлял 14%.

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