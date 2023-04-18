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1 час назад

Россия испытает модель спускаемого аппарата космического корабля Индии

ТАСС

Россия реализует контракты на аэродинамические испытания моделей спускаемого аппарата и системы аварийного спасения индийского пилотируемого космического корабля "Гаганьян", а также на поставку летных скафандров и кресел экипажа. Об этом рассказали журналистам в аппарате вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Россия испытает модель спускаемого аппарата космического корабля Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"<..>Оказываем содействие в реализации программы создания индийского пилотируемого корабля "Гаганьян", - заявил Мантуров. "<..> Реализуются контракты на испытания в аэродинамических трубах моделей спускаемого аппарата и системы аварийного спасения индийского пилотируемого космического корабля для миссии "Гаганьян", на поставку комплектов летных скафандров и комплектов кресел экипажа, датчиков скорости", - пояснили в его аппарате.

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По словам Мантурова, сегодня ключевыми направлениями сотрудничества двух стран в части космической деятельности является область пилотируемых космических программ и спутниковой навигации. Кроме того, большое внимание уделяется подготовке индийских космонавтов.

Ранее гендиректор предприятия "Звезда" Сергей Поздняков сообщил в интервью ТАСС, что скафандры, оборудование к ним и амортизационные кресла для пилотируемой миссии Индии в космос "Гаганьян" готовы. В свою очередь в АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) сообщали о поставке индийской стороне систем и оборудования для корабля.

Пилотируемая программа "Гаганьян"

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда страна готовилась отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Первоначально планировалось, что трое членов экипажа проведут на орбите от пяти до семи дней, группа индийских астронавтов уже прошла подготовку в российском Звездном городке.

Однако в ноябре 2022 года ISRO сообщила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена.

Наука и техника,Сергей Поздняков,Денис Мантуров,Нарендра Моди,Роскосмос,Минпромторг,
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