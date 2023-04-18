Инсайдер назвал дату выхода первого складного смартфона Google

Компания Google представит свой первый складной смартфон в начале мая. Об этом на своей странице в Twitter заявил инсайдер Джон Проссер.

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По данным Проссера, анонс Google Pixel Fold состоится 10 мая. В тот же день Google откроет предзаказы на новинку, а позже заказать устройство можно будет у партнеров компании. Однако в продажу смартфон поступит лишь 27 июня.

Известно, что 10 мая пройдет конференция Google I/O 2023, в рамках которой компания обычно представляет свои новинки, которые позднее поступают в продажу.