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Названа дата выхода первого складного смартфона Google

Компания Google представит свой первый складной смартфон в начале мая. Об этом на своей странице в Twitter заявил инсайдер Джон Проссер.

Инсайдер назвал дату выхода первого складного смартфона Google
© Google

По данным Проссера, анонс Google Pixel Fold состоится 10 мая. В тот же день Google откроет предзаказы на новинку, а позже заказать устройство можно будет у партнеров компании. Однако в продажу смартфон поступит лишь 27 июня.

Известно, что 10 мая пройдет конференция Google I/O 2023, в рамках которой компания обычно представляет свои новинки, которые позднее поступают в продажу.

По слухам, Google Pixel Fold получит два дисплея — внутренний на 7,68 дюйма и внешний диагональю 5,79 дюйма. Смартфону приписывают 64-мегапиксельную основную камеру, которая будет дополнена ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом с разрешением 10 Мп.

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