Apple разрешит установку приложений из сторонних источников в iOS 17

Apple работает над изменениями своей операционной системы: в iOS 17 можно будет устанавливать приложения из любых источников, а не только из AppStore.

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По данным Bloomberg, компания пойдёт на такой шаг, чтобы соответствовать новому закону Евросоюза о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу 1 ноября 2022 года. Согласно ему, Apple и Google должны разрешить устанавливать на свои устройства приложения не только из официальных магазинов.

Ранее Apple пыталась оспорить закон, однако доводы разработчиков iOS о том, что это повлияет на безопасность пользователей, не возымели никакого эффекта на власти Евросоюза.