Космонавт Новицкий рассказал о съемках фильма «Вызов»

Процесс съемок художественного фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС) доказал, что человека любой специальности за короткий промежуток времени можно подготовить к космическому полету. Об этом в понедельник заявил космонавт Олег Новицкий в рамках пресс-конференции ТАСС, посвященной выходу фильма в широкий прокат.

На вопрос о том, как к съемкам фильма отнеслись на МКС, Новицкий ответил: "Отношение было все-таки немножко двоякое. С одной стороны, получается, немножко сдвинулась очередность полета в космос для молодых космонавтов, а с другой стороны, появилась прекрасная возможность доказать, что можно за короткий промежуток времени очень быстро подготовить человека любой специальности для полета в космос".

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, при поддержке Фонда кино. По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.