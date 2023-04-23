10 самых быстрых поездов в мире

Несмотря на то, что коммерческие авиалинии считаются самым популярным средством передвижения, поезда тоже не стоят на месте — технологии постоянно развиваются. Портал screenrant.com рассказал о 10 самых быстрых поездах в мире: от европейских локомотивов до китайских магнитных подвесов.

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Frecciarossa 1000

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Frecciarossa 1000 был разработан в Италии в 2013 году. Этот впечатляющий поезд способен разогнаться до 400 км/ч благодаря 16 мощным двигателям, размещенным в восьми вагонах. Кроме того, локомотив не только быстрый, но и безопасный для окружающей природы за счет технологий, сокращающих выбросы углекислого газа.

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Siemens Velaro E

Максимальная зафиксированная скорость испанского Siemens Velaro E 2001 года составляет 403,7 км/ч. Состав из восьми вагонов рассчитан на 536 пассажиров: в 2006 году он даже поставил (уже побитый) рекорд по скорости среди всех испанских поездов. Тем не менее, этот стильный поезд по-прежнему считается одним из самых быстрых в мире.

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Fuxing Hao CR400AF

Китай представил Fuxing Hao CR 400AF в 2017 году. Этот огромный 16-вагонный локомотив развивает скорость до 418 км/ч, причем он способен достичь этой цифры при температуре -40 градусов по Цельсию.

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HEMU-430X

Южнокорейский HEMU-430X производства Hyundai Rotem начал работу в 2010 году: максимальная скорость состава из шести вагонов составила 430 км/ч. Вагоны поезда состоят из алюминия, который придает машине необычный внешний вид на фоне других высокоскоростных локомотивов. HEMU-430X рассчитан на 381 пассажира.

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Shanghai Maglev

На данный момент, Шанхайский маглев считается самой быстрой коммерческой железнодорожной линией на магнитном подвесе. Состав вмещает 574 пассажира и развивает максимальную скорость 431 км/ч. Стоимость производства одного поезда составляет примерно $1,2 млрд — иными словами, рекордные скорости стоят соответствующих денег.

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CRH380A Hexie

Еще один выдающийся китайский поезд 2010 года. CRH380A Hexie якобы развил скорость 486,1 км/ч, однако операционная скорость машины гораздо меньше — всего лишь 350 км/ч. Тем не менее, даже такие показатели делают его вторым самым быстрым поездом в Китае.

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TGV POS

Французский TGV POS разгоняется до 574 км/ч, но при этом обладает самой низкой операционной скоростью среди всех поездов в списке — 320 км/ч. Он состоит из двух главных вагонов и восьми прицепов, которые вмещают 485 пассажиров. TGV POS совершает рейсы не только по Франции, но и по Европе.

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JR Central MLX01 Maglev Train

MLX01 производился с 1996 по 2001 год в Японии: он был одним из ранних экспериментов в сфере магнитной левитации. Сейчас этот поезд уже давно не ходит, но в свое время он побил немало мировых рекордов: его максимальная скорость составляет 581 км/ч. Правда, вместительность состава не так впечатляет — он рассчитан всего на 68 пассажиров, размещенных в трех или пяти вагонах.

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CRRC Qingdao Sifang 2021 Maglev

Самый быстрый поезд в Китае. Qingdao Sifang разгоняется до 600 км/ч: количество вагонов разнится, но максимальная загрузка состава — более 900 человек. Кроме того, он обладает репутацией одного из самых безопасных поездов в мире. Скорость и надежность делают его отличной альтернативой самолетам для тех, кто предпочитает не пользоваться авиалиниями. Например, поездка между Шанхаем и Пекином занимает всего на 30 минут дольше, чем полет.

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Japan's L0 Series Maglev

Наконец, Japan's L0 Series Maglev 2012 года — безоговорочный лидер в плане скорости. Японский поезд на магнитном подвесе развивает скорость 603 км/ч и пользуется большой популярностью среди населения страны: для внутреннего туризма чаще всего применяются именно поезда. Кроме того, высокая скорость и аэродинамика не мешают локомотиву перевозить до 728 пассажиров.