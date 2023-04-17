$81.50-0.1790.16+0.16

На Марсе заметили «рыбью кость»

1

Марсоход Curiosity запечатлел «самое причудливое» из всех известных геологических образований на Марсе. Это скала, из которой торчат острые шипы. Ученые сравнили образование с рыбьей костью или ветками ели.

На Марсе заметили «рыбью кость»
© NASA

Скала расположена в кратере Гейла, где марсоход работает с 2012 года. Снимки были сделаны 1 апреля, или в 3786-й сол (марсианский день).

Ученые отметили, что это самое необычное образование из всех, когда-либо виденных за все время исследований Марса.

«Здесь, на Земле, трудно представить, что это естественное скальное образование», – отметили члены исследовательской группы.

По мнению ученых, подобное образование мог создать марсианский ветер, который дул над сыпучими песками на протяжении миллионов лет. «Шипы» могут представлять собой следствие длительной эрозии скальной породы.

Это не первое странное образование, найденное марсоходом Curiosity. В июне 2022 года он обнаружил несколько извилистых структур, выступающих из поверхности Красной планеты. Эксперты заявили, что они сформировались из вязких пород, заполнявших трещины в марсианском грунте. Со временем более мягкие породы размылись, оставив только «башни» из плотного материала, сообщает The Daily Mail.

Ранее под поверхностью Марса выявили скрытые кратеры. Их обнаружил марсоход Zhurong.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий