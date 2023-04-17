На Марсе заметили «рыбью кость»

Марсоход Curiosity запечатлел «самое причудливое» из всех известных геологических образований на Марсе. Это скала, из которой торчат острые шипы. Ученые сравнили образование с рыбьей костью или ветками ели.

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Скала расположена в кратере Гейла, где марсоход работает с 2012 года. Снимки были сделаны 1 апреля, или в 3786-й сол (марсианский день).

Ученые отметили, что это самое необычное образование из всех, когда-либо виденных за все время исследований Марса.

«Здесь, на Земле, трудно представить, что это естественное скальное образование», – отметили члены исследовательской группы.

По мнению ученых, подобное образование мог создать марсианский ветер, который дул над сыпучими песками на протяжении миллионов лет. «Шипы» могут представлять собой следствие длительной эрозии скальной породы.

Это не первое странное образование, найденное марсоходом Curiosity. В июне 2022 года он обнаружил несколько извилистых структур, выступающих из поверхности Красной планеты. Эксперты заявили, что они сформировались из вязких пород, заполнявших трещины в марсианском грунте. Со временем более мягкие породы размылись, оставив только «башни» из плотного материала, сообщает The Daily Mail.