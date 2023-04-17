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В Индии найден редчайший алмаз-матрешка

В индийском штате Гуджарат обнаружен алмаз-матрешка, который представляет собой минерал, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. Об этом сообщает телеканал Wion.

В Индии найден редчайший алмаз-матрешка
© gjepc.org

«Компания VD Global в городе Сурат в индийском штате Гуджарат обнаружила «алмаз внутри алмаза», редчайшую среди всех находку», — говорится в сообщении.

Алмаз был найден в октябре прошлого года. Его вес составляет 0,329 карата (0,0658 грамма). Минерал получил название «Бьющееся сердце».

Несколько лет назад в России был найден первый в истории алмаз-матрешка. В октябре 2019 года сообщалось, что компания «Алроса» добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет. Предполагается, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался уже потом. Отмечается, что это был первый найденный алмаз подобного типа за всю историю мировой алмазной добычи. При таком сложном строении, алмаз весит всего 0,62 карата, а объем внутренней полости составляет 6 куб. мм.

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