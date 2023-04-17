В Индии найден редчайший алмаз-матрешка

Несколько лет назад в России был найден первый в истории алмаз-матрешка. В октябре 2019 года сообщалось, что компания «Алроса» добыла в Якутии двойной алмаз, возраст которого, по оценке ученых, может составлять более 800 млн лет. Предполагается, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался уже потом. Отмечается, что это был первый найденный алмаз подобного типа за всю историю мировой алмазной добычи. При таком сложном строении, алмаз весит всего 0,62 карата, а объем внутренней полости составляет 6 куб. мм.