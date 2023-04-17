NYT: смартфоны Galaxy могут остаться без поисковика Google

Компания Samsung может отказаться от поисковика Google в своих смартфонах Galaxy в пользу Bing от Microsoft. Об этом сообщает газета The New York Times.

В публикации отмечается, что до недавнего времени поисковик от Microsoft был неконкурентоспособен, однако ситуация изменилась из-за добавления в Bing искусственного интеллекта и чат-бота. По словам собеседников издания, сотрудники Google были шокированы фактом, что южнокорейский производитель ищет себе другого партнера — о «панике» свидетельствуют личные сообщения внутри компании.