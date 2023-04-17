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52 минуты назад

NYT: смартфоны Galaxy могут остаться без поисковика Google

Никита Бородкин

Компания Samsung может отказаться от поисковика Google в своих смартфонах Galaxy в пользу Bing от Microsoft. Об этом сообщает газета The New York Times.

NYT: смартфоны Galaxy могут остаться без поисковика Google
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В публикации отмечается, что до недавнего времени поисковик от Microsoft был неконкурентоспособен, однако ситуация изменилась из-за добавления в Bing искусственного интеллекта и чат-бота. По словам собеседников издания, сотрудники Google были шокированы фактом, что южнокорейский производитель ищет себе другого партнера — о «панике» свидетельствуют личные сообщения внутри компании.

Сейчас контракт с производителем смартфонов, который гарантирует установки поисковика на все смартфоны Galaxy, приносит Google 3 млрд долларов ежегодно. Угроза со стороны конкурентов вынуждает компанию срочно разрабатывать новый поисковый сервис, а также готовить серьезно обновление для существующей системы, также завязанное на функциях искусственного интеллекта.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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