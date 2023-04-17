Физик предупредил об опасности грядущего повышения активности Солнца

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачев в интервью радио Sputnik рассказал о пике солнечной активности, которая будет достигнута в 2023-2024 годах. Эксперт объяснил, каким образом она может повлиять на здоровье человека и кто находится в группе риска.

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По словам физика, активность Солнца повышается и снижается в определенном ритме, полный цикл ее подъема и спада длится одиннадцать лет. Поскольку такие изменения происходят регулярно, ученым легко их прогнозировать. В частности, уже известно, что солнечная активность достигнет максимальных значений в конце 2023 — начале 2024 года.

Высокая солнечная активность сопровождается большим количеством вспышек и магнитных бурь. Кроме этого усиливается интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому людям с чувствительной кожей необходимо заботиться о дополнительных мерах защиты.