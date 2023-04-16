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24 минуты назад

Добровольцы NASA год проведут в изоляции для симуляции жизни на Марсе

Ferra.ru

NASA начнет годичную миссию, во время которой сымитирует жизнь на Марсе. Для этого используют 3D-печатное жилье площадью 157 квадратных метров под названием Mars Dune Alpha.

Добровольцы NASA год проведут в изоляции для симуляции жизни на Марсе
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Проект начнется в июне и будет проходить в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Техасе. Четыре добровольца будут жить в этом жилище, имитируя жизнь на Марсе и проводя различные эксперименты, связанные с выращиванием овощей, задержкой связи и хождением в условиях низкой гравитации.

Дом Mars Dune Alpha уникально спроектирован для имитации марсианского ландшафта и оснащен обувью, имитирующей ходьбу по Красной планете, а также другим необходимым оборудованием для проведения экспериментов.

Помимо рабочих кабинетов, медицинского центра и спортивного оборудования, здесь есть зоны для отдыха, такие как настольные игры и игровые приставки.

Цель проекта - дать ценные знания о проблемах жизни на Марсе, включая выращивание пищи, связь с Землей и работу в условиях низкой гравитации. Ученые НАСА будут изучать отходы жителей, чтобы определить, какие материалы могут быть повторно использованы в будущих миссиях.

Врачи также будут внимательно следить за состоянием здоровья добровольцев в течение всего года.

Наука и техника,NASA,
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