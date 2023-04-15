SpaceX получила лицензию на первый орбитальный полет корабля Starship

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, получила лицензию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на первый орбитальный полет космического корабля Starship. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил американский телеканал CNN.

Данный корабль является самой тяжелой ракетой-носителем, которая когда-либо была построена. В FAA подчеркнули, что Starship соответствует всем требованиям безопасности и экологии, передает телеканал.

Полет, как было ранее анонсировано, запланирован на понедельник, 17 апреля. Запуск пройдет с частного космодрома компании Starbase в штате Техас.