$81.50-0.1790.16+0.16

SpaceX получила лицензию на первый орбитальный полет корабля Starship

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, получила лицензию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на первый орбитальный полет космического корабля Starship. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил американский телеканал CNN.

SpaceX получила лицензию на первый орбитальный полет корабля Starship
© Вечерняя Москва

Данный корабль является самой тяжелой ракетой-носителем, которая когда-либо была построена. В FAA подчеркнули, что Starship соответствует всем требованиям безопасности и экологии, передает телеканал.

Полет, как было ранее анонсировано, запланирован на понедельник, 17 апреля. Запуск пройдет с частного космодрома компании Starbase в штате Техас.

Space Exploration Technologies Corporation — американская компания, ведущий в США производитель космической техники. Илон Маск создавал ее для того, чтобы уменьшить расходы американского правительства на исследование космоса, а также чтобы в будущем начать освоение человечеством Марса.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий