В Кузбассе готовят к запуску в космос второй спутник

- А у второго спутника сугубо научная миссия: исследование отклика конструкции летательного аппарата на колебания, создаваемые на его борту, и сброс измеренных значений на Землю, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель Центра управления полетами, старший преподаватель кафедры электропривода и автоматизации КузГТУ Владислав Немов. - На Земле в это время будет создаваться математическая модель, описывающая то, как происходят эти колебания. Миссию можно будет считать успешной тогда, когда значения, приходящие с орбиты, совпадут с теми, что выдаст математическая модель. Эта задача относится к фундаментальной науке, закладывающей основы для инженерного проектирования будущих искусственных спутников Земли. Накопленные знания помогут создавать готовые формулы, которые будут применяться в расчетах при проектировании более прочных и надежных аппаратов. С другой стороны, сама вибрация при работе двигателя на борту, как и изменение характера вибрации, могут указывать на состояние космического аппарата. Кстати, это насущная проблема для МКС. Именно она натолкнула нас на идею запуска второго спутника. И наше предложение одобрили эксперты, имеющие отношение к корпорации "Роскосмос".