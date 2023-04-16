В Кузбассе готовят к запуску в космос второй спутник

Региональный спутник готовят к выходу на околоземную орбиту кемеровские ученые и студенты. Запуск, по предварительным данным, состоится с космодрома "Восточный" 27 июня нынешнего года.
Это будет уже второй по счету космический аппарат, разработанный учеными и студентами Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева. Первый спутник - "Кузбасс-300" на CubeSat-платформе OrbiCraft-Pro SXC3 отправился в космос с космодрома Байконур 9 августа 2022 года. Его главная задача - получать как можно более качественные снимки поверхности нашей планеты. Как сообщалось ранее, эти данные будут использоваться для проведения экологического мониторинга.
- А у второго спутника сугубо научная миссия: исследование отклика конструкции летательного аппарата на колебания, создаваемые на его борту, и сброс измеренных значений на Землю, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель Центра управления полетами, старший преподаватель кафедры электропривода и автоматизации КузГТУ Владислав Немов. - На Земле в это время будет создаваться математическая модель, описывающая то, как происходят эти колебания. Миссию можно будет считать успешной тогда, когда значения, приходящие с орбиты, совпадут с теми, что выдаст математическая модель. Эта задача относится к фундаментальной науке, закладывающей основы для инженерного проектирования будущих искусственных спутников Земли. Накопленные знания помогут создавать готовые формулы, которые будут применяться в расчетах при проектировании более прочных и надежных аппаратов. С другой стороны, сама вибрация при работе двигателя на борту, как и изменение характера вибрации, могут указывать на состояние космического аппарата. Кстати, это насущная проблема для МКС. Именно она натолкнула нас на идею запуска второго спутника. И наше предложение одобрили эксперты, имеющие отношение к корпорации "Роскосмос".
В разработке установки для создания и измерения колебаний участвовал студент КузГТУ Константин Следевский, обучающийся по специальности "Промышленная электроника", а собирала установку выпускница института профессионального образования по специальности "Монтаж и наладка электронных устройств" Олеся Ивашкина.
Об этих и других проектах, связанных с космосом, накануне рассказали участникам II Международного фестиваля Юрия Гагарина в Кемерове. В этом году фестиваль объединил 53 российских Города трудовой доблести и 19 стран. А одним из его почетных гостей стал уроженец Кемеровской области - российский космонавт-испытатель Александр Гребенкин.
- Друзья, поверьте, космос ближе, чем кажется. Я обычный парень из города Мыски, что на юге Кузбасса. В шестилетнем возрасте поставил себе задачу стать космонавтом, и вот, спустя 30 с лишним лет, я в отряде, я стал на шаг ближе к своей мечте. Получилось у меня - значит, получится и у вас. Друзья, дерзайте! Никогда не отступайте от намеченных целей, идите только вперед, совершенствуйтесь, развивайтесь, и у вас обязательно все получится, - обратился космонавт к землякам.
Александр Гребенкин не только поддержал идею создания в Кузбассе школы космонавтов для школьников и студентов, но и не отказался ее возглавить по окончании активной карьеры. А пока он готовится к полету на МКС в составе основного экипажа Crew Dragon. Миссия Crew-7, где Александр выступает дублером Константина Борисова, планируется на август 2023 года, а Crew-8 - на середину февраля 2024-го.