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Ученые заявили о разрушении купола вулкана Шивелуч на Камчатке

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Вулканологи в субботу получили первые видеоданные последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, которое произошло четыре дня назад. Эти данные показали, что взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана, сообщили в институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Купол вулкана Шивелуч разрушился в результате извержения
© ТАСС

"По-видимому, произошел направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более 1 км. В кратере наблюдается мощнейшая фумарольная деятельность, связанная с дегазацией", - приводятся в распространенном сообщении слова сотрудника Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрия Демянчука.

Как отметил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, основная фаза извержения завершена, однако пепел в атмосфере сохранится долго.

Шивелуч начал извергаться 11 апреля в 00:54 (15:54 мск, 10 апреля). Максимальные фазы извержения регистрировались в 05:44 (20:44 мск), 06:46 (21:46 мск), 07:14 (22:14 мск). По спутниковым данным, в 08:30 (23:30 мск) высота пеплового облака над вулканом Шивелуч достигла 20 км над уровнем моря.

На Камчатке начали расчищать дороги после извержения вулкана Шивелуч

В результате в поселке Ключи Усть-Камчатского района выпало рекордное за последние 60 лет количество пепла - до 20 см. Пеплопады прошли также в поселках Майском и Козыревск. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2,5 тыс. м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

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