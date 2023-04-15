В США ответили на планы России и КНР по освоению Луны

Планы России и Китая по постройке научной станции на Луне свидетельствуют о широком масштабе стратегической конкуренции в космосе, а также о большом значении спутника Земли для всех стран. Об этом заявил представитель космического командования США Джон Олсон, передает РИА Новости.

«Думаю, что это является отражением более широкой стратегической конкуренции», — заявил представитель космического командования.

Таким образом он прокомментировал планы России и Китая на совместную деятельность в космической сфере, включая реализацию лунной программы.

«Я думаю, что важно понять, насколько важна Луна», — отметил военный, напомнив, что США все еще единственная страна, представитель которой побывал на ней.

По плану новой лунной программы США «Артемида», инициированной еще при администрации президента Дональда Трампа, Вашингтон планирует новую высадку на Луну в 2025 году. В следующем году планируется организовать пилотируемый полет вокруг спутника Земли. Кроме того, в рамках программы будет создана окололунная станция Gateway.