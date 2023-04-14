От цикуты до табака: самые ядовитые растения на планете

Даже безобидные на первый взгляд растения могут быть опасными — в том числе смертельно. Ядовитые травы и цветки издревле уносили человеческие жизни, и продолжают по сей день. Рассказываем о семи самых ядовитых растениях на планете.

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Вех (Cicuta maculata)

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Вех — близкий родственник ядовитой цикуты, той самой, которая когда-то убила философа Сократа. Это растение, принадлежащее к семейству зонтичных, считается самым токсичным из всех, что произрастают в Северной Америке. По незнанию его можно спутать со съедобным пастернаком или сельдереем, однако вех содержит ядовитый цикутоксин, который быстро вызывает смертельно опасные симптомы. Судороги, боль в животе, тошнота и смерть — частые последствия отравления. Выжившие же нередко страдают амнезией и продолжительным тремором.

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Белладонна (Atropa belladonna)

Согласно легенде, солдаты короля Макбета отравили вторгнувшихся датчан вином, приготовленным из сладких плодов белладонны. Вкус ягод этого растения часто привлекает детей и ничего не подозревающих взрослых, однако растение представляет серьезную опасность для здоровья. Практически каждая часть белладонны содержит атропин и скополамин — мощные паралитики, которые могут вывести из строя даже человеческое сердце. Белладонна растет в том числе на Кавказе и в Крыму.

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Агератина высочайшая (Ageratina altissima)

Агератина — непримечательная североамериканская трава, расцветающая скоплениями маленьких белых цветков. Она имеет печальную репутацию в США, т.к. отравление арегатиной стало причиной гибели матери Авраама Линкольна: она выпила молоко коровы, которой не повезло употребить растение в пищу. Трава содержит токсичный спирт треметол, который вызывает потерю аппетита, тошноту, слабость, дискомфорт в области живота, покраснение языка, аномальную кислотность крови и смерть. К счастью, теперь фермеры знают об опасности арегатины, поэтому тщательно уничтожают ее на пастбищах для скота.

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Клещевина (Ricinus communis)

Клещевина — популярное декоративное растение, распространившееся по миру из Африки. Обработанные семена клещевины используют для производства масла, однако в сыром виде они содержат яд под названием рицин, который может быть смертельным даже в малых дозах. Два семечка способны убить ребенка, где-то восемь — взрослого человека. Рицин останавливает синтез протеинов внутри клеток, что может вызвать тошноту, диарею, припадки и смерть. Например, в 1978 году рицином отравили болгарского диссидента Георгия Маркова; его также рассылали американским политикам в попытке организовать теракты. Однако большинство смертей происходило в результате случайного потребления детьми и домашними животными.

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Четочник молитвенный (Abrus precatorius)

Семена четочника содержат в себе крайне смертоносный протеин, останавливающий активность рибосом. Он произрастает в тропических регионах и часто используется для создания украшений и, как можно догадаться по названию, молитвенных четок. Сами по себе неповрежденные семена безвредны, однако в поцарапанном или прожеванном состоянии они могут убить человека: смертельная доза абрина составляет всего три микрограмма — меньше, чем содержится в одном семечке. Поговаривают, что множество ювелиров смертельно отравились, случайно проколов пальцы при работе с четочником.

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Олеандр (Nerium oleander)

Олеандр — прекрасное декоративное растение, знаменитое своими яркими цветками. Его часто выращивают в качестве декоративного украшения, однако каждая часть олеандра смертельно опасна из-за содержания олеандрина и нериина. При попадании в организм человека химикаты вызывают тошноту, диарею, прерывистый пульс, припадки, кому и смерть. Даже прикосновение к листьям и смоле олеандра может вызвать раздражение кожи. Токсины этого растения настолько мощные, что недомогание способен вызвать даже мед, сделанный пчелами, которые посетили цветок! Олеандр встречается на южном побережьи Крыма, Черноморье и Закавказьи.

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Табак (Nicotiana tabacum)

Табак — самое культивируемое несъедобное растение на планете. Все части растения содержат никотин и анабазин: токсичные алкалоиды, которые могут быть смертельными при употреблении в пищу. Технически никотин классифицируется как яд, однако его потребляют по всему миру из-за психоактивных и аддиктивных свойств. Однако табак как растение вызывает более пяти миллионов смертей по всему миру, что делает его, пожалуй, самым смертоносным растением на планете.