Сотрудников рекламного агентства в Китае заменят нейросетью

Китайское рекламное агентство BlueFocus решило отказаться от внештатных копирайтеров и графических дизайнеров и заменить их нейросетью, сообщает Bloomberg.

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«Чтобы охватить новую волну контента, созданного искусственным интеллектом, с текущего дня мы решили прекратить все расходы на сторонних копирайтеров и дизайнеров», — указано в служебной записке.

Согласно документу, компания уже обратилась к Alibaba и Baidu с просьбой предоставить лицензии на их технологии искусственного интеллекта (ИИ). На фоне этой новости акции агентства выросли на 19 процентов, однако затем упали на 7,5 процента.

BlueFocus Communication Group — одна из самых известных в Китае компаний по связям с общественностью. Капитализация PR-агентства составляет 3 миллиарда долларов. С фирмой сотрудничают такие мировые бренды, как Samsung и BMW.

Половина российских работодателей уверена, что искусственный интеллект сможет заменить ряд специалистов, но не в ближайшее время. Около трети участников опроса сервиса «Зарплата.ру» считают, что нейросеть сможет заменить бухгалтеров и менеджеров по продажам, меньшее число опрошенных рассказали, что рискуют быть замененными финансисты, HR-специалисты, социологи. Меньше всего вероятность потерять работу из-за ИИ у журналистов, преподавателей и психологов.