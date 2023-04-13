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Ученые создали имплант для уменьшения опухоли поджелудочной железы

Ученые создали устройство для лечения рака поджелудочной железы, имплантируемое прямо в тело. Статья об этом опубликована в Advanced Science.

Ученые создали имплант для уменьшения опухоли поджелудочной железы
© Houston Methodist

Иммунотерапия — это один из самых эффективных способов лечения рака, при которой эффект достигается за счет стимуляции собственной иммунной системы. Существенным минусом этот метод обладает в случае, если применяется сразу ко всему телу, что вызывает массу побочных эффектов.

Теперь Коррин Ин Суан Чуа и ее коллеги создали имплант с препаратом, который вводится прямо в поджелудочную железу для лечения аденокарциномы. Аденокарцинома протоков поджелудочной железы часто диагностируется на поздних стадиях. Фактически, около 85% пациентов уже имеют метастатическое заболевание на момент постановки диагноза, и потому нуждаются в очень мощной терапии.

Металлический сосуд размером с рисовое зернышко содержит жидкость с моноклональными антителами к CD40 (mAb), которые считаются многообещающими иммунотерапевтическими агентами. В ходе опытов на мышах выяснилось, что имплант уменьшает опухоль при дозировке действующего вещества в четыре раза меньшей, чем при традиционной иммунотерапии. Кроме того, уменьшилась не только та опухоль, в которую ввели имплант, но и соседняя.

Авторы надеются, что их устройство позволит лечить рак проще и эффективнее.

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