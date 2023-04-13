Назван срок запуска российского «Пикселя»

Российский спутник высокодетального мониторинга поверхности Земли «Пиксель-ВР» будет запущен в 2026 году. Соответствующий срок назван в представленной на конгрессе «Сфера» презентации исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александра Блошенко. Об этом сообщает ТАСС.

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«Запуск — 2026 год», — говорится в презентации.

В материалах сообщается, что линейное разрешение 550-килограммового спутника, который будет находиться на орбите высотой 500 километров, составляет один метр.