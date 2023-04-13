$81.68-0.4290.00+0.24

Объяснена эволюция глаза у человека

Биологи Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили новый эволюционный механизм, который привел к появлению глазного яблока у человека и других животных. Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ключевую роль мог сыграть горизонтальный перенос генов между бактериями и общим предком позвоночных животных.

Объяснена эволюция глаза у человека
© Unsplash

Известно, что возникновение глаза позвоночных животных описывалось Чарльзом Дарвином как одна из наиболее серьезных проблем, встающих перед теорией эволюции, происходящей путем естественного отбора. Хотя с тех пор ученые объяснили многочисленные эволюционные изменения, которые привели к появлению глазного яблока, некоторые структурные и биохимические особенности до сих пор не имеют очевидного предшественника среди беспозвоночных. Одним из ключевых различий является наличие ретинол-связывающего белка (RBP3), который важен для специализации клеток, участвующих в зрительном цикле.

Видео дня

Исследователи провели поиск гомологов человеческого белка RBP3 в открытой базе данных RefSeq, где представлена коллекция различных последовательностей ДНК и РНК и их белковых продуктов. Наиболее похожие на ретинол-связывающий белок последовательности были обнаружены в геноме бактерий. Хотя сам RBP3 имеет четыре домена (функциональные подструктуры), геном бактерий кодирует однодоменные белки, названные S41-пептидазами, которые по структуре и последовательности похожи на каждый из четырех доменов ретинол-связывающего белка позвоночных.

Предыдущие исследования указывали на то, что похожий на бактериальный белок RBP3 мог быть приобретен в результате горизонтального переноса, однако это не исключало то, что он мог быть унаследован от LUCA — последнего универсального общего предка всех живых организмов на Земле, включая бактерии. Чтобы определить эволюционное происхождение RBP3, исследователи провели филогенетическую реконструкцию методами максимального правдоподобия, заключающимися в поиске такого филогенетического дерева, которое с наибольшей вероятностью соответствует наблюдаемой картине.

Оказалось, что последовательность RBP3 встречается у всех позвоночных, эволюционно далека от похожего белка у других эукариот, а ее собственная эволюционная история соответствует эволюционной истории S41-пептидазы у бактерий. Это соответствует сценарию, согласно которому белок был приобретен в результате горизонтального переноса от бактерий более 500 миллионов лет назад. Вскоре после этого S41-пептидаза подверглась последовательным событиям удвоения числа доменов и, наконец, приобрела новые функции, что, в конечном итоге, привело к появлению современной RBP3.

Как пишут авторы, горизонтальный перенос генов от бактерий позволяет избежать ограничения, накладываемые самой эволюцией и называемые некоторыми учеными «халтурой» (англ. tinkering), когда последовательные изменения в генах приводят к несовершенствам в строении и функциях организмов. Поскольку естественный отбор благоприятствует тем признакам, которые повышают адаптацию организмов к текущим условиям, эволюция не способна заранее «продумать» конструкцию организмов для будущих условий. Однако перенос генов от бактерий является потенциальным источником новых функциональных структур, которые не могли бы возникнуть иным образом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий