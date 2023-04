Объяснена эволюция глаза у человека

Биологи Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили новый эволюционный механизм, который привел к появлению глазного яблока у человека и других животных. Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ключевую роль мог сыграть горизонтальный перенос генов между бактериями и общим предком позвоночных животных.