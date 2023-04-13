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1 час назад

В ЦБ прокомментировали призывы остановить развитие искусственного интеллекта

Лера Букина

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова прокомментировала просьбу экспертов в области искусственного интеллекта к создателям ИИ приостановить разработку систем мощнее GPT-4 минимум на полгода. В ЦБ считают, что за этим кроется стремление вырваться вперед и доработать имеющиеся алгоритмы, передает агентство «Прайм».

В ЦБ прокомментировали призывы остановить развитие искусственного интеллекта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я как-то не сильно верю в искренность их намерений», — отметила Скоробогатова на конференции Data Fusion.

По ее словам, заявление больше похоже на «хороший коммерческий ход». В действительности же эксперты в этой области хотят стать безусловными лидерами, указала Скоробогатова. Другие же в этот период будут находиться в ожидании, добавила она.

Среди тех, кто ранее обратился к создателям ИИ — Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сооснователь Pinterest Эван Шарп. Они указали на то, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на важность не принимать решений, которые бы сдерживали развитие искусственного интеллекта.

Наука и техника,Ольга Скоробогатова,Илон Маск,Стив Возняк,Дмитрий Песков,Банк России,SpaceX,Apple,
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