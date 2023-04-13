Что делать, если закончилось свободное место на Android-смартфоне

Современные смартфоны часто имеют огромные объемы встроенной памяти, но и ее порой не хватает. Однако Android предлагает несколько способов очистить забитую память и высвободить место в хранилище. Портал SlashGear рассказал, как это сделать.

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Удалите ненужные фотографии

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Первый шаг, который стоит предпринять при недостатке свободного места на телефоне, — это генеральная уборка. Велика вероятность, что память устройства забита файлами, которые давно вам не нужны, поэтому их чистка может высвободить немало места. Прежде всего, к ненужным файлам относятся старые видео и фотографии. Для удаления фото подойдет любое встроенное приложение: можно, например, зайти в «Галерею» и пролистывать страницы, выделяя фотографии, которые вам не жаль удалить.

Телефоны на базе Android 11 и старше хранят удаленные фото в корзине в течение 30 дней — если вы включили функцию синхронизации, то этот срок увеличивается до 60 дней. Чтобы очистить корзину, откройте «Google Фото» и найдите соответствующую опцию во вкладке «Библиотека».

Удалите ненужные файлы

Фотографии и видео — это одно, но помимо них свободное место также занимают старые файлы загрузок. Перейдите в хранилище файлов и проверьте папку Downloads: если она забита всяким мусором, его стоит удалить. Отфильтруйте содержимое папки по размеру и очищайте ненужные файлы. После удаления они могут быть перемещены в корзину — не забудьте почистить и ее.

Еще рекомендуем почистить кэш приложений, которые активно подгружают медиа-файлы. Play Store, мобильные клиенты стриминговых сервисов, YouTube, Telegram, WhatsApp, Viber — все они так или иначе загружают файлы ради повышения быстродействия. Почистив кэш каждого из этих приложений, вы наверняка освободите приличный объем места.

Удалите приложения