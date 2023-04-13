Лучшие приложения для заметок на Android

Многие по старинке привыкли вести ежедневники или блокноты, но, при желании, из вашего Android-смартфона получится отличный аппарат для ведения заметок. Нужно лишь загрузить подходящее приложение для организации записей. Портал SlashGear собрал пять лучших приложений для заметок на Android.

Фото: Play Store Play Store

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Google Keep по умолчанию предустановлен на многие Android-смартфоны, но это лишь одна из причин, по которой приложение пользуется большой популярностью. Оно предлагает множество разных вариантов ведения заметок, от обычного текста до списков, нарисованных изображений и даже голосовых записей. Кроме того, Google Keep позволяет нескольким пользователям работать над заметками сообща: это полезно, например, для мозгового штурма идей и координации действий.

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Microsoft OneNote понравится тем, кто любит четкую, аккуратную организацию заметок. Приложение представляет собой цифровой блокнот, разделенный на секции — и в каждой секции можно добавлять отдельные страницы и записи. Microsoft OneNote, как и многие другие программы подобного рода, разрешает записывать текст, изображения, составлять списки и рисовать простенькие картинки, однако она также поддерживает прикрепление файлов и экспорт текста из фотографий. Возможность редактировать заметки на разных платформах — тоже плюс.

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Пожалуй, Evernote не нуждается в представлении: это самое популярное приложение для заметок на Android. 100 млн загрузок на Play Store, высокий рейтинг, широкий функционал — Evernote подойдет даже самым требовательным пользователям. Одна из самых полезных функций приложения — это возможность сохранять веб-страницы прямо в заметки, не закрывая интернет-браузер. Интерфейс может показаться новичкам слишком перегруженным, поэтому на освоение всех функций Evernote потребуется некоторое время.

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Если вам нужно что-то простое и дружелюбное, попробуйте Easy Notes. Приложение позволяет распределять заметки по категориям и предлагает впечатляющий набор разнообразных виджетов, которые можно разместить на домашнем экране телефона. За исключением этих нюансов Easy Notes работает точно так же, как и любой другой «блокнот» для Android.

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Squid понравится тем, кто принципиально любит записывать заметки от руки, а не просто набирать текст на клавиатуре. Приложение представляет собой разлинованный цифровой блокнот, на котором можно записывать все, что угодно. Squid также позволяет прикреплять к заметкам фотографии и геометрические фигуры, параллельно выделяя текст хайлайтером. Кроме того, вы можете импортировать PDF-файл и отредактировать его — или превратить, например, страницу из документа в заметку.