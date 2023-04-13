Лучшие приложения для заметок на Android

Многие по старинке привыкли вести ежедневники или блокноты, но, при желании, из вашего Android-смартфона получится отличный аппарат для ведения заметок. Нужно лишь загрузить подходящее приложение для организации записей. Портал SlashGear собрал пять лучших приложений для заметок на Android.
Google Keep по умолчанию предустановлен на многие Android-смартфоны, но это лишь одна из причин, по которой приложение пользуется большой популярностью. Оно предлагает множество разных вариантов ведения заметок, от обычного текста до списков, нарисованных изображений и даже голосовых записей. Кроме того, Google Keep позволяет нескольким пользователям работать над заметками сообща: это полезно, например, для мозгового штурма идей и координации действий.
Microsoft OneNote понравится тем, кто любит четкую, аккуратную организацию заметок. Приложение представляет собой цифровой блокнот, разделенный на секции — и в каждой секции можно добавлять отдельные страницы и записи. Microsoft OneNote, как и многие другие программы подобного рода, разрешает записывать текст, изображения, составлять списки и рисовать простенькие картинки, однако она также поддерживает прикрепление файлов и экспорт текста из фотографий. Возможность редактировать заметки на разных платформах — тоже плюс.
Пожалуй, Evernote не нуждается в представлении: это самое популярное приложение для заметок на Android. 100 млн загрузок на Play Store, высокий рейтинг, широкий функционал — Evernote подойдет даже самым требовательным пользователям. Одна из самых полезных функций приложения — это возможность сохранять веб-страницы прямо в заметки, не закрывая интернет-браузер. Интерфейс может показаться новичкам слишком перегруженным, поэтому на освоение всех функций Evernote потребуется некоторое время.
Если вам нужно что-то простое и дружелюбное, попробуйте Easy Notes. Приложение позволяет распределять заметки по категориям и предлагает впечатляющий набор разнообразных виджетов, которые можно разместить на домашнем экране телефона. За исключением этих нюансов Easy Notes работает точно так же, как и любой другой «блокнот» для Android.
Squid понравится тем, кто принципиально любит записывать заметки от руки, а не просто набирать текст на клавиатуре. Приложение представляет собой разлинованный цифровой блокнот, на котором можно записывать все, что угодно. Squid также позволяет прикреплять к заметкам фотографии и геометрические фигуры, параллельно выделяя текст хайлайтером. Кроме того, вы можете импортировать PDF-файл и отредактировать его — или превратить, например, страницу из документа в заметку.