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Россия создаст ракету «Старт-1М» для Восточного и Плесецка

В России будет создана ракета космического назначения «Старт-1М», предназначенная для запуска нагрузки с космодромов Плесецк и Восточный. Об этом со ссылкой на «Агат» сообщает ТАСС.

Россия создаст ракету «Старт-1М» для Восточного и Плесецка
© Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Агентство обратило внимание на стенд организации, представленный на конгрессе «Сфера». Там указано, что разработчиком конверсионной ракеты, предназначенной для запуска космических аппаратов (КА), выступает Московский институт теплотехники.

«Комплекс обеспечивает подготовку и проведение запусков КА массой 150-700 килограммов на орбиты высотой 200 — 1 500 километров с космодромов Восточный и Плесецк», — указано в соответствующих материалах о носителе.

Преимуществами комплекса называются высокая оперативность запуска, низкая стоимость носителя, высокая надежность и возможность использования имеющейся инфраструктуры.

В апреле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил о начале изготовления ряда элементов для ракеты «Рокот-М» без украинской системы управления, полностью с российскими деталями.

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