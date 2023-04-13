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24 минуты назад

Россия ускорила создание многоразовых ракет-носителей

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В России ускорены работы по созданию многоразовых ракет космического назначения, заявил на конгрессе «Сфера» вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

Россия ускорила создание многоразовых ракет-носителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ключевой фактор интенсификации вывода спутников на низкие орбиты — это улучшение экономики пусков, для чего мы ускоряем работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых носителей», — сказал министр.

Вице-премьер отдельно отметил, что в марте началось техническое проектирование многоразового двухступенчатого носителя «Амур-СПГ». Он также напомнил о проработке ключевых технологий, ведущихся по проекту «Корона».

В апреле гендиректор Научно-производственного объединения автоматики Михаил Изюмов сообщил, что перспективная российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления.

В марте в «Роскосмосе» заявили, что отсек полезной нагрузки будет расположен в центре перспективной ракеты «Корона».

Наука и техника,Михаил Изюмов,Денис Мантуров,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",Минпромторг,
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