Россия ускорила создание многоразовых ракет-носителей

В России ускорены работы по созданию многоразовых ракет космического назначения, заявил на конгрессе «Сфера» вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

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«Ключевой фактор интенсификации вывода спутников на низкие орбиты — это улучшение экономики пусков, для чего мы ускоряем работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых носителей», — сказал министр.

Вице-премьер отдельно отметил, что в марте началось техническое проектирование многоразового двухступенчатого носителя «Амур-СПГ». Он также напомнил о проработке ключевых технологий, ведущихся по проекту «Корона».

В апреле гендиректор Научно-производственного объединения автоматики Михаил Изюмов сообщил, что перспективная российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» получит универсальную систему управления.