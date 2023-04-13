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Нейросеть показала героев фильма «Кавказская пленница» в аниме-стиле

Ведущий канала «Нейросеть for Fun» в Telegram показал, как Midjourney видит героев культового советского фильма «Кавказская пленница» в стилистике аниме. Образы получились узнаваемыми, но необычными.

Нейросеть показала героев фильма «Кавказская пленница» в аниме-стиле
© «НЕЙРОСЕТЬ FOR FUN»

Ниже можно увидеть, как бы в аниме смотрелись Шурик, Нина, Трус, Бывалый и Балбес. Менее узнаваемым получился Балбес в исполнении Юрия Никулина, а остальных героев можно узнать невооружённым взглядом.

«НЕЙРОСЕТЬ FOR FUN»
«НЕЙРОСЕТЬ FOR FUN»
«НЕЙРОСЕТЬ FOR FUN»
«НЕЙРОСЕТЬ FOR FUN»

Автор канала «Нейросеть for Fun» периодически выкладывает различные интересные и забавные работы нейросети.

«Кавказская пленница» — известный фильм 1966 года, снятый советским режиссёром Леонидом Гайдаем. В 2014 году вышел ремейк ленты под названием «Кавказская пленница!», но его в пух и прах разгромили как критики, так и зрители.

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