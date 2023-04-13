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«Роскосмос» возобновит создание сверхтяжелой ракеты

«Роскосмос» в 2024 году возобновит создание сверхтяжелой ракеты космического назначения. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«Роскосмос» возобновит создание сверхтяжелой ракеты
© ТАСС

«Планируется. У нас есть поручение президента. Программа как проект уже сверстана, разослана на согласование. У нас следующий год — дедлайн, мы уже должны приступить к проектированию», — сказал руководитель.

В сентябре 2021 года гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о приостановке технического проектирования сверхтяжелой ракеты.

Тогда же Дмитрий Рогозин, занимая должность главы госкорпорации, заявил, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на новых технологиях, а не старых.

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