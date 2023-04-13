Специалист предупредил о сливе данных пользователей умными девайсами

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что умные электронные девайсы могут нести большие риски для персональных данных пользователей. Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что установить эффективную защиту в таких устройствах не всегда удается из-за ограничений по мощности процессоров.

Как объяснил Мясоедов, техника с доступом в Сеть при каждом включении обменивается данными с серверами. Надежность хранения информации, а также защищенность канала связи остается на совести разработчика. Обеспечить ее выходит не всегда.

«Взломав умный пылесос или телевизор, преступники получают возможность наблюдать за нами, записывать наши голоса и следить, где мы находимся. Впоследствии этими данными могут воспользоваться воры, которые узнают, когда хозяева едут на дачу, либо в интернет сливают личные фото», — рассказал специалист.