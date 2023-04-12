Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию станции РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым одобрил все предложения по созданию Российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава корпорации. Его слова приводит ТАСС.
«Сегодня на встрече президент одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников», — сказал Борисов во время вручения государственных и ведомственных наград в Государственном Кремлевском дворце.
Также, по его словам, Путин согласился учредить орден имени Юрия Гагарина.