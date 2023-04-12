VK откроет выставку современного цифрового искусства

Пиксель-арт, цифровая фотография и нейросетевое искусство — современные медиахудожники пофантазировали на тему космоса и космических достижений России. Онлайн-выставка VK «Сверхновые», приуроченная ко Дню космонавтики, откроется 12 апреля для всех пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

На виртуальную экспозицию попали 23 работы, отобранные экспертным жюри. Их может бесплатно увидеть любой пользователь ВКонтакте в специальном сервисе «Сверхновые» на странице сообщества VK Праздники. Среди тем произведений — размышления о том, что было бы, если бы во времена СССР был построен город на Луне, сигналы из далеких галактик, переосмысление космических кораблей, изображения космических порталов, путешествия по Вселенной, гипотезы о внешнем виде инопланетных существ и многое другое.

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— За последние 10 лет современное искусство в России активно развивается, в том числе благодаря авторам и институциям, которые системно вкладывают в это развитие свой ресурс и экспертизу. В мировом контексте мы не отстаем: у нас есть музеи современного искусства, ярмарки, галереи, коллекционеры и меценаты, много молодых и талантливых художников появляется ежегодно. На выставке «Сверхновые» можно увидеть молодых авторов, которые будут выставлены вместе с уже известными. Такое возможно только благодаря открытости проекта, — отметила куратор выставки Сабина Чагина.

Жюри проекта оценивало работы российских современных художников в течение трех недель. Главные принципы, которыми руководствовались эксперты, — оригинальность, новаторство, художественная индивидуальность, владение современными инструментами цифрового искусства. Подать заявку на участие в выставке мог любой желающий. Чтобы пройти отбор, произведения должны были быть созданы с помощью цифровых технологий и соответствовать космической тематике.

Всего на конкурс подали более 350 заявок, среди них — произведения, созданные в форматах пиксель-арта, видеографики, цифровой фотографии, картины, нарисованные красками и доработанные с помощью компьютерных редакторов. Самым популярным направлением стало искусство, созданное с использованием нейронных сетей.

— Этот проект — отличный пример того, как художнику полезно выбираться из привычных техник и концепций. В заявках я видел много работ художников, которые первый раз попробовали цифровые инструменты или поработали с нейронной сетью. Создали произведение на тему, с которой раньше не работали. В этом и есть основная задача подобных проектов: получение нового опыта через работу с новыми задачами, — рассказал художник Миша Most, член экспертного жюри выставки.

Художник Аристарх Чернышев, член экспертного жюри выставки отметил, что проект «Сверхновые» и подобные ему способствуют активизации творческих сил и продвижению digital-арта. Несмотря на то, что на конкурс прислали много работ, сделанных с помощью одинаковых технологий и приемов, которые выглядят немного похоже друг на друга, яркие авторы все равно нашли свои стили использования технологий, и их произведения получили от достойную оценку.

Помимо Миши Most и Аристарха Чернышева, в состав экспертного жюри выставки вошли основатель, креативный директор студии Radugadesign и куратор открытой креативной платформы Простор от VK Иван Нефедкин; художник, куратор, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский; руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина. Куратором выставки стала арт-директор ЦСИ «Винзавод» и соосновательница и художественный руководитель биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина.