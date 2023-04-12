Ученые нашли тысячи скрывающихся в ДНК вирусов

Ученые из Университета Инсбрука обнаружили более 30 000 ранее неизвестных вирусов, скрытых в ДНК одноклеточных организмов. Исследование показало, что в некоторых случаях до 10% ДНК микроба состоит из встроенных вирусов.

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Эти вирусы не причиняют вреда своим хозяевам и даже могут защищать их, а некоторые из них похожи на вирофагов, которые заражают и уничтожают другие вредные вирусы.

Изначально исследователи задались целью изучить новую группу вирусов, обнаруженных в воде реки. Они нашли ДНК вирусов, используя современные технологии и высокопроизводительный компьютерный кластер "Leo" Университета Инсбрука.