Шпионский софт атакует владельцев iPhone через приглашения в календаре

Специалисты компаний Microsoft и Citizen Lab выявили активность коммерческого шпионского софта, который был разработан израильской организацией QuaDream. Этот шпион использовался в атаках на пользователей iPhone и задействовал 0-click эксплойт ENDOFDAYS.
Уязвимость нулевого дня, которую взяли в оборот операторы шпионской программы, затрагивает версии iOS с 1.4 по 14.4.2. Как объясняют в Citizen Lab, злоумышленники использовали «невидимые приглашения в календаре iCloud».
Здесь атакующим помог интересный трюк: если отправить приглашения с просроченной датой, они добавляются в календарь пользователя автоматически, при этом не требуют подтверждения и не выводят никаких уведомлений.
Другими словами, эксплойт ENDOFDAYS отрабатывал без какого-либо взаимодействия с целевым пользователем и последний не замечал, что на его девайс устанавливают шпионский софт. В отчёте Citizen Lab исследователи пишут:
«Как минимум пять гражданских из Северной Америки, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Европы пострадали от шпиона и эксплойта QuaDream. Среди них был журналисты, оппозиционеры и сотрудники НКО. На данный момент не можем перечислить жертв поимённо».
К слову, Microsoft называет упомянутую шпионскую программу KingsPawn. Вредонос может удалять свою копию из системы и чистить следы присутствия на iPhone жертвы. Помимо этого, зловред располагает следующими функциональными возможностями:
Записывает аудио телефонных разговоров. Записывает аудио окружения через встроенный микрофон. Делает снимки как с фронтальной, так и с основной камеры смартфона. Извлекает и удаляет объекты из связки ключей мобильного устройства. Отправляет запросы к БД SQL. Удаляет следы, которые могут оставаться после эксплойта. Отслеживает геолокацию девайса. Может искать файлы определённых типов. Перехватывает фреймворк Anisette и системный вызов gettimeofday для генерации кодов, которые могут использоваться для входа в iCloud.