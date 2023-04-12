Шпионский софт атакует владельцев iPhone через приглашения в календаре

Специалисты компаний Microsoft и Citizen Lab выявили активность коммерческого шпионского софта, который был разработан израильской организацией QuaDream. Этот шпион использовался в атаках на пользователей iPhone и задействовал 0-click эксплойт ENDOFDAYS.

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Уязвимость нулевого дня, которую взяли в оборот операторы шпионской программы, затрагивает версии iOS с 1.4 по 14.4.2. Как объясняют в Citizen Lab, злоумышленники использовали «невидимые приглашения в календаре iCloud».

Здесь атакующим помог интересный трюк: если отправить приглашения с просроченной датой, они добавляются в календарь пользователя автоматически, при этом не требуют подтверждения и не выводят никаких уведомлений.

Другими словами, эксплойт ENDOFDAYS отрабатывал без какого-либо взаимодействия с целевым пользователем и последний не замечал, что на его девайс устанавливают шпионский софт. В отчёте Citizen Lab исследователи пишут:

«Как минимум пять гражданских из Северной Америки, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Европы пострадали от шпиона и эксплойта QuaDream. Среди них был журналисты, оппозиционеры и сотрудники НКО. На данный момент не можем перечислить жертв поимённо».

К слову, Microsoft называет упомянутую шпионскую программу KingsPawn. Вредонос может удалять свою копию из системы и чистить следы присутствия на iPhone жертвы. Помимо этого, зловред располагает следующими функциональными возможностями: