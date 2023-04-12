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«Обусловлено высокими рисками»: назван размер пенсии у космонавтов

Космонавты подвергаются серьезным нагрузкам в плане здоровья, поэтому имеют право выйти на пенсию досрочно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал HR-специалист и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

«Обусловлено высокими рисками»: назван размер пенсии у космонавтов
© Роскосмос

По его словам, покорители космоса могут выйти на пенсию уже спустя 10 лет после начала работы, а женщины–космонавты могут рассчитывать на заслуженный отдых после 7,5 года.

— Это обусловлено высокими рисками, которым подвергаются космонавты. Работая в офисе, единственной опасностью для человека может быть только увольнение, а космонавты рискуют своим здоровьем, — отметил Валинуров.

Поэтому пенсия покорителей космоса в среднем выше, чем средняя пенсия по России, объяснил HR-специалист.

— Она начинается от 45 тысяч и может достигать 100 тысяч рублей. Кроме того, после выхода на пенсию многие из них продолжают публичную деятельность или пишут книги, за что получают немаленькие гонорары и увеличивают свой доход, — добавил Валинуров.

Также HR-специалист рассказал, кто может претендовать на двойную оплату за работу в предстоящие майские праздники. Валинуров заметил, что некоторые россияне не знают об этом пункте Трудового кодекса РФ, что выгодно работодателю.

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