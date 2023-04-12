$82.18+2.6889.73+2.63
55 минут назад

Какие приложения разряжают смартфон быстрее всего

Российская Газетаиещё 1

В компании Artezio провели исследование, благодаря которому был составлен список самых энергозатратных программ на Android и iOS. По итогам исследования появился рейтинг из 20 самых "прожорливых" приложений.

Какие приложения разряжают смартфон быстрее всего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первую пятерку вошли Facebook и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Snapchat, TikTok и YouTube.

"Составить точный список таких приложений довольно сложно, так как это зависит от многих факторов, включая версию ОС, модель смартфона и способ их использования. Однако есть некоторые приложения, которые, как правило, потребляют гораздо больше энергии, чем другие", - отметил директор департамента Artezio Игорь Есипович.

Всего было протестировано более 100 популярных приложений.

Наука и техника,Игорь Есипович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий