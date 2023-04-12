Какие приложения разряжают смартфон быстрее всего

В компании Artezio провели исследование, благодаря которому был составлен список самых энергозатратных программ на Android и iOS. По итогам исследования появился рейтинг из 20 самых "прожорливых" приложений.

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В первую пятерку вошли Facebook и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Snapchat, TikTok и YouTube.

"Составить точный список таких приложений довольно сложно, так как это зависит от многих факторов, включая версию ОС, модель смартфона и способ их использования. Однако есть некоторые приложения, которые, как правило, потребляют гораздо больше энергии, чем другие", - отметил директор департамента Artezio Игорь Есипович.