Как удалить аккаунт на Госуслугах — инструкция

На портале и официальном приложении «Госуслуг» вновь появилась возможность удалить профиль пользователя. Она пропала в конце марта: эта новость совпала с заявлением о том, что во время предстоящего призыва молодые люди будут получать повестки в том числе через «Госуслуги».

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Минцифры объяснило отключение возможности удалить профиль тем, что министерство засекло участившиеся взломы личных кабинетов при помощи социальной инженерии. Техподдержка «Госуслуг» же заявила, что отключение вызвано некой технической ошибкой, не предоставив никаких сроков решения проблемы. До сегодняшнего дня удалить профиль можно было только при личном обращении в МФЦ, но теперь это можно сделать дистанционно — через сайт или приложение.

Перейдите на сайт gosuslugi.ru или откройте приложение на мобильном телефоне.

Зайдите в свою учетную запись: это можно сделать через СНИЛС, адрес электронной почты или номер мобильного.

Перейдите в свой профиль. На ПК для этого нужно нажать на инициалы в правом верхнем углу страницы и выбрать вкладку «Профиль».

Нажмите «Удалить учетную запись».

Портал потребует вновь ввести пароль от аккаунта и код проверки.

После этого нажмите «Удалить».