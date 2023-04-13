$82.09-0.0989.76+0.03

Уоррен Баффет рассказал о зависимости людей от iPhone

Американский инвестор, исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в интервью телеканалу CNBC рассказал о невероятной лояльности владельцев iPhone к смартфонам компании Apple.

Уоррен Баффет рассказал о зависимости людей от iPhone
© Газета.ru

«Если вы пользователь Apple и кто-то предлагает вам $10 тыс., но с единственной оговоркой, что они заберут ваш iPhone и вы никогда не сможете купить другой, то вы не возьмете эти деньги», — отметил он.

Размышляя о зависимости от гаджетов Apple, Баффет привел в пример то, что в аналогичной ситуации человек согласится взять $10 тыс. и больше не покупать автомобили марки Ford.

«Вместо этого водитель купит Chevy», — заверил предприниматель.

Он также крайне высоко оценил работу Тима Кука на посту генерального директора Apple.

«Тим Кук — один из лучших генеральных директоров, и он разбирается в бизнесе», — заметил Баффет.

По мнению финансиста, Apple также является замечательной компанией для инвесторов.

Ранее опрос компании Addictive Tips показал, что пользователи iPhone более лояльны к своему бренду, чем пользователи Android, и чаще занимают более высокие должности.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий