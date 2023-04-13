Уоррен Баффет рассказал о зависимости людей от iPhone

Американский инвестор, исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в интервью телеканалу CNBC рассказал о невероятной лояльности владельцев iPhone к смартфонам компании Apple.
«Если вы пользователь Apple и кто-то предлагает вам $10 тыс., но с единственной оговоркой, что они заберут ваш iPhone и вы никогда не сможете купить другой, то вы не возьмете эти деньги», — отметил он.
Размышляя о зависимости от гаджетов Apple, Баффет привел в пример то, что в аналогичной ситуации человек согласится взять $10 тыс. и больше не покупать автомобили марки Ford.
«Вместо этого водитель купит Chevy», — заверил предприниматель.
Он также крайне высоко оценил работу Тима Кука на посту генерального директора Apple.
«Тим Кук — один из лучших генеральных директоров, и он разбирается в бизнесе», — заметил Баффет.
По мнению финансиста, Apple также является замечательной компанией для инвесторов.
Ранее опрос компании Addictive Tips показал, что пользователи iPhone более лояльны к своему бренду, чем пользователи Android, и чаще занимают более высокие должности.