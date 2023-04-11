Не работает камера на Android: частые проблемы и как их решить

Технологии мобильных камер не стоят на месте, однако даже самые развитые и высокотехнологичные смартфоны на Android порой страдают от ряда проблем. Иногда их можно легко исправить подручными средствами, иногда причина кроется в тех или иных настройках. Портал SlashGear разобрал самые популярные неполадки и объяснил, как их можно починить.
Фото: XiaomiXiaomi
Приложение камеры вылетает
- Попробуйте перезагрузить телефон. Это первый шаг при решении любых проблем, которые возникают из-за ошибок в приложения. После перезагрузки включите камеру и проверьте, работает ли она.
- Почистите кэш. Временная информация помогает приложениям быстрее работать и откликаться на запросы пользователя, однако она имеет неприятное свойство накапливаться. Излишек ненужных данных может негативно повлиять на функциональность любого приложения, в том числе камеры.
- Загрузите обновления. Если вы используете встроенное приложение Android, то, возможно, его не получится обновить отдельно. Попробуйте просто загрузить свежее обновление ОС: проверить наличие новой версии прошивки можно в настройках телефона.
Не работает вспышка
- Проверьте настройки вспышки. Совет не слишком оригинальный, но тем не менее: прежде чем бить тревогу проверьте настройки вспышки — она может быть просто отключена. Чтобы убедиться, что она включена, найдите в интерфейсе камеры значок молнии. Если он перечеркнут, то вспышка отключена.
- Проверьте заряд батареи. Некоторые Android-смартфоны автоматически блокируют вспышку и фонарик, чтобы сэкономить заряд аккумулятора — об этом зачастую предупреждают специальные уведомления. Поэтому есть смысл подзарядить телефон и проверить работоспособность вспышки, когда устройство полностью зарядится.
- Проверьте, не заблокирована ли вспышка. Есть вероятность, что чехол или какой-то фрагмент мусора физически блокируют вспышку камеры: иногда это происходит из-за того, что чехол не полностью соответствует размерам телефона. Некоторые люди случайно закрывают окно вспышки пальцами, такое тоже бывает.
Фотографии не сохраняются
- Проверьте объем свободного места. Прежде всего посмотрите, сколько свободного места осталось на телефоне: так вы сможете вычеркнуть самую простую причину неполадки.
- Расчистите свободное место на телефоне. Если шаг выше покажет, что свободного места и впрямь мало, то расчистите его: почистите кэш приложений, удалите ненужные файлы, программы и так далее. После того, как на накопителе появится больше места, телефон вновь сможет сохранять фотографии.
- Сторонние приложения. Если вы пользуетесь сторонними приложениями для просмотра фотографий, возможно, проблема кроется именно в них. Есть вероятность, что вы все еще можете смотреть свои фото — но через стандартное приложение или прямо в папке, где хранятся фотографии. Попробуйте переустановить приложение. Если это не поможет, переходите на другое.
Камера тормозит
- Закройте фоновые приложения. Слабые телефоны могут страдать от недостатка ресурсов, если вы запускаете несколько приложений одновременно. Попробуйте выключить камеру, выгрузить ненужные приложения и затем перезапустить камеру.
- Освободите место на телефоне и обновите Android. Как мы уже говорили, излишек временных файлов негативно сказывается на производительности любого устройства. Расчистите память, проверьте наличие системных обновлений и загрузите их, если нужно.
- Отключите режим энергосбережения. Многие телефоны в режиме энергосбережения снижают быстродействие процессора и яркость экрана, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Само собой, это может привести к падению производительности.
Размытые или несфокусированные фотографии
- Сфокусируйте камеру вручную. По умолчанию камера телефона полностью автоматизирована. Это значит, что она сама попытается стабилизировать объектив для лучшего изображения, но иногда алгоритмы ошибаются, из-за чего телефон не может найти фокальную точку. Чтобы правильно откалибровать камеру, просто нажмите на нужный объект на экране телефона. Сделайте снимок и посмотрите, помогло ли это.
- Выберите правильный режим. Большинство Android-смартфонов предлагают несколько режимов съемки: от портретного до спортивного или пейзажей. Прежде чем делать фотографию, рекомендуем выбрать подходящий режим, т.к. его настройки повлияют на качество изображения.
- Используйте треногу. Даже при высокотехнологичных инструментах стабилизации картинки, человеческие руки трясутся гораздо больше, чем можно подумать. Тренога отлично подойдет для фотосъемки, если вы никак не можете унять дрожь.
Плохое качество видео
- Переключитесь на более высокое разрешение. При записи видео всегда стоит использовать максимально возможное разрешение: чем больше пикселей, тем четче будет итоговая картинка. Параметры разрешения видео можно найти в настройках камеры.
- Отключите ненужные фильтры. Фильтры — отличный способ немного приукрасить ролик, но они не всегда хорошо оптимизированы, что порой приводит к потере качества видео. Попробуйте убрать наложенные фильтры и проверьте, стало ли изображение лучше. Подобная проблема чаще всего встречается на сторонних приложениях.
- Почистите объектив камеры. Если и фото, и видео страдают от размытости и низкого качества изображения, возможно, вам стоит просто протереть сам объектив. Возьмите тряпочку из микрофибры и аккуратно протрите камеру, чтобы убрать жирные отпечатки и пыль. Ни в коем случае не чистите объектив жесткими химическими средствами — они могут повредить телефон.
Видео записывается без звука
- Выдайте приложению камеры разрешения. Камера может не иметь разрешения пользоваться встроенным микрофоном для записи звука: это можно исправить в настройка телефона, зайдя в меню «Приложения».
- Отключите Bluetooth и подключенные аудиоустройства. Многие беспроводные устройства налаживают соединение автоматически, из-за чего телефон может быть подключен, например, к колонке или наушникам без вашего ведома, и использовать их микрофон.
- Проверьте, не заблокирован ли микрофон. Опять же, чехол, не совсем подходящий по размерам, может блокировать отверстие для микрофона. Иногда оно также может быть забито частицами мусора или пылью.
Фотографии слишком яркие или слишком темные
- Настройте компенсацию выдержки. Многие камеры имеют встроенный слайдер выдержки: обычно его можно открыть долгим нажатием на экран. После этого, не отрывая палец, вы можете передвинуть ползунок, чтобы изменить параметры картинки. Попробуйте разные настройки и посмотрите, как они повлияют на качество.
- Режим HDR. Если ваш телефон поддерживает HDR, вы можете использовать эту функцию, чтобы снять несколько фотографий на разных уровнях выдержки. HDR включается по-разному в зависимости от модели смартфона, но, как правило, функция находится в настройках камеры.