Не работает камера на Android: частые проблемы и как их решить

Технологии мобильных камер не стоят на месте, однако даже самые развитые и высокотехнологичные смартфоны на Android порой страдают от ряда проблем. Иногда их можно легко исправить подручными средствами, иногда причина кроется в тех или иных настройках. Портал SlashGear разобрал самые популярные неполадки и объяснил, как их можно починить.