Самые крутые приложения в дополненной реальности (AR) для Android

Сейчас ведущие разработчики мира полностью сосредоточены на искусственном интеллекте и виртуальной реальности, однако дополненная реальность (AR) — тоже весьма перспективная сфера. И на Android можно найти много занятных приложений, использующих эту технологию. Портал SlashGear рассказал о пяти лучших.

Фото: Niantic Niantic

Видео дня

Google Lens — универсальное приложение-помощник, которое, скорее всего, уже установлено на ваш Android-смартфон. Оно способно переводить текст, копировать напечатанный или рукописный текст и находить визуальные совпадения практически для чего угодно. Достаточно лишь направить объектив камеры на предмет и нажать на кнопку поиска. Единственное серьезное ограничение Google Lens в том, что приложение не работает без стабильного подключения к Интернету.

Google

Интересное приложение для любителей пеших прогулок на природе. PeakFinder показывает трехмерный вид вашего окружения и распознает различные горы в поле зрения камеры. Если соединить эти данные с картой, то получится отличный инструмент для прокладки маршрутов, который может серьезно помочь с навигацией при низкой видимости. PeakFinder также отмечает названия различных холмов и возвышенностей, чтобы их было проще найти на географической карте.

PeakFinder

PhotoPills — помощник для любого фотографа, который занимается съемкой под открытым небом. Приложение может визуализировать расположение солнца и луны даже при высокой облачности, что поможет правильно рассчитать позиции для фотографий. PhotoPills также пригодится любителям наблюдать за звездами, т.к. приложение показывает движение звезд и расположение метеоритных дождей.

PhotoPills

Seek — приложение, предназначенное специально для опознания растений и животных. Оно разработано при поддержке Калифорнийской академии наук и National Geographic, и довольно точно идентифицирует объекты, попавшие в объектив камеры. Это отличный обучающий инструмент как для детей, так и для взрослых, интересующихся природой. Кроме того, Seek позволяет вести журнал встреченных видов животных и растений, чтобы получать значки и достижения.