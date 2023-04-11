Ученый объяснил извержения вулканов на Камчатке

Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Ученый считает, что сейсмические волны прошли через магматическую колонну и передали в нее дополнительные энергетические импульсы. Это привело к расширению пузырьков газа в магме и увеличению объема расправленного вещества до критического уровня. В результате вулканы начали извергаться.

Напомним, что 3 апреля на Камчатке произошло сильное землетрясение. По оценкам ученых, интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском составила 6 баллов. В городе, по словам очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали на улицу.