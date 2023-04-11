Ученый объяснил извержения вулканов на Камчатке

Ученый назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке
Извержение вулканов Безымянного и Шивелуча на Камчатке могло спровоцировать землетрясение, которое произошло на полуострове 3 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
Ученый считает, что сейсмические волны прошли через магматическую колонну и передали в нее дополнительные энергетические импульсы. Это привело к расширению пузырьков газа в магме и увеличению объема расправленного вещества до критического уровня. В результате вулканы начали извергаться.
Напомним, что 3 апреля на Камчатке произошло сильное землетрясение. По оценкам ученых, интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском составила 6 баллов. В городе, по словам очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали на улицу.
7 апреля на вулкане Безымянном произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял его на высоту до 12 километров. Ранним утром во вторник, 11 апреля, началось извержение вулкана Шивелуч. Несколько поселков на востоке Камчатки накрыло пепловой тучей. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости.